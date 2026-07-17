中聯油脂道歉「未經審核絕不復工」

被檢出沙拉油苯駢芘超標的中聯油脂昨天發出道歉聲明，對於造成社會大眾的恐慌與困擾，致上誠摯歉意，也強調在未通過審核前，絕不復工。

中聯油脂在爆出毒油案後多日，昨天首度發出重訊表示，所生產的沙拉油檢驗發現苯駢芘超出法規標準，經通報主管機關後，遵照台中市政府指示自七月一日起全面停工及停止沙拉油出貨，在原因未徹底釐清、改善計畫未經主管機關審查核准前，絕不擅自復工。

中聯油脂表示，積極協同技術專家、學者針對製程條件、黃豆品質及產地來源，進行全面檢視與清查，以釐清異常原因，並提出矯正措施及預防再發措施等改善策略。

針對主管機關指出廠內留樣數據與下游不一致之疑慮，公司會秉持公開透明原則，已全力配合食藥署、地方衛生局及司法機關的進廠複查，以釐清事實真相。

中聯油脂已被衛福部裁罰一億六五二○萬元與台中市政府裁罰三百萬元，中聯油脂指出，依相關規定辦理並認列相關損失，但財務結構健全，流動資金尚屬充裕，短期對整體現金流量不致構成重大影響。

中聯油脂說，將記取此次經驗，持續提升品質管理標準，以更嚴謹的態度為客戶把關，善盡食品安全責任，再次向所有受到此次事件影響的客戶、合作夥伴及社會大眾致上誠摯歉意，並持續配合主管機關辦理後續調查作業。