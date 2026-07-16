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苗博雅轟食安會議缺席 北市反擊：賴總統蓋牌卻罵蔣萬安是為中央洗地？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議會新會期開議，台北市長蔣萬安（左）今天進行施政報告，市議員苗博雅質詢時指出，北市有府級「食品安全委員會」，市長蔣萬安依法是召集人，但上任以來15次會議中，蔣萬安卻缺席11次。記者胡經周／攝影
台北市議會新會期開議，台北市長蔣萬安（左）今天進行施政報告，市議員苗博雅質詢時指出，北市有府級「食品安全委員會」，市長蔣萬安依法是召集人，但上任以來15次會議中，蔣萬安卻缺席11次。記者胡經周／攝影

毒油食安風暴，北市長蔣萬安連日砲轟中央要求行政院長卓榮泰下台，賴清德總統向全民道歉。社民黨北市議員苗博雅今嗆府級北市食品安全委員會，身兼召集人蔣缺席率高達7成。北市副發言人葉向媛反問，賴總統蓋牌，不敢接受媒體提問，一次國安會議也不開，議員卻罵蔣萬安，民眾不會覺得這是洗地？

葉向媛指出，本次毒油案爆發後，蔣市長不像賴總統及民進黨中央政府，沒有蓋牌也沒有神隱，多次親自受訪說明北市查察進度，並堅持為食安把關，率先公佈名單、成立專區、拒絕20%毒油，中央也都跟進。

此外，蔣市長還多次呼籲中央全面清查上游油脂生產商、重建源頭管理機制、建立跨縣市食安通報平台、總統應比照前例召開國安會議，中央至今未有回應。

葉向媛強調，北市還主動進行「油品檢驗專案」擴大抽檢並公佈結果，中央至今卻連問題都還無法釐清，賴總統一共出面談話兩分鐘，至今神隱。

葉說，當中央7月3日拒絕公布名單，還推出有毒油的產品只要含量低於20%就不用下架的荒謬政策，激起人民怒火，兩周以來講不清案情，還批評地方政府「搶先」公開。在這樣情況下，議員選擇批評即時公開的北市府，以行動掩護意圖蓋牌的中央，是不是為中央洗地，相信民眾都已經看懂了。

致癌沙拉油 苗博雅 蔣萬安 食安

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