蔣萬安斥卓榮泰該為毒油道歉 羅智強認同：呼籲大家表態拒絕卸責

中聯致癌油品影響持續，台北市長蔣萬安指行政院長卓榮泰應下台，賴清德總統該向全民道歉。對此，國民黨立委羅智強表示，拒絕政府挑戰人民底線，拒絕政府推諉卸責，要求卓榮泰下台、賴總統道歉。

對於中央處理油品事件，蔣萬安表示，卓榮泰應下台，賴總統該向全民道歉。針對蔣萬安說法，羅智強表示，蔣萬安一語中的，講出全民心聲。

羅智強說，7月1日，中央只要求問題原油及分裝品下架，第二層產品不處理，數百家下游不公開，這就是蓋牌；7月4日中央宣布，只願意下架20%成分以上的毒油，卻不處理20%以下的毒油，這就是護航。衛福部與食安辦處理超過半個月，卻連問題來源都查不清，只見問題批次愈擠愈多，這就是失能瀆職。所以他十分認同蔣萬安發言，人民怒火無需再忍，民主政治必須課責。

羅智強表示，卓榮泰決策反覆，卸責地方又怪東怪西外，來立法院報告，連對人民一句道歉都不願意講。光是一個2.7萬噸的下架量，我在質詢台上問了半天，官員卻只會大打太極。當他指出政府毫無究責時，衛福部次長林靜儀竟然笑著回：「委員可以去查啊。」這是怎樣傲慢跋扈的態度？