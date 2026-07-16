拿馬英九對比…蔣萬安怒批卓揆不道歉 籲賴清德開國安會議

台北市議會今下午開議，市長蔣萬安赴議會備詢。國民黨北市議員李明賢質詢毒油案質疑中央處理顢頇，蔣萬安則回，2014年食安，時任行政院長江宜樺道歉了二次，總統馬英九也召開國安會議，這都是當時台南市長賴清德的主張，所以賴應該要好好召開記者會向民眾說明。

李明賢今拿出雞排表示，北市身為美食之都，彭博周刊更點出台北為亞洲下一個重要美食之都，然而，食安問題凸顯出中央顢頇無能，且衛福部次長林靜儀稱不鼓勵大家吃雞排，重點是政府蓋牌、無能，導致吃不吃雞排都不能放心。

他說，當初陳其邁擔任立委時，批評總統馬英九處理不好食安是台灣之恥，但2014年時馬英九召開國是會議，江宜樺下台道歉，現在賴政府都做不到？

蔣萬安說，這次毒油事件通報半個月至今，起因是原料大豆問題，或是製成問題，中央講都講不清楚，也未有交代說明，中央第一時間不願意公佈下游名單，下架又以比例為20％為標準等，民眾要知道的事相關問題油品流向、問題批號，問題在哪裡？有沒有解決？後續如何避免。

他說，同樣的標準在2014年，當時要行政院長江宜樺道歉了二次，也有官員下台，現在行政院長卓榮泰一句道歉都不願講，民眾都看在眼裡。更無法接受是，卓在回應立委質詢時的態度口氣，就是不願意和人民誠懇道歉。

蔣萬安認為，發生至今民眾依舊不知道吃了多少，社福、長照、弱勢民眾也無法交代，當時馬英九總統召開國安會議，也是當時賴清德市長的主張，所以賴應該出來好好地向民眾召開記者會，說明清楚問題在哪，這是身為國家領導人要出來面對。

另外，針對北市食安專區，蔣萬安說，每天都會更新進度、增加批號及品項，截至為止已收回油品7萬多公斤，市府也會以最快速分析，讓民眾知道。