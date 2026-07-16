影／柯志恩重話批「卓榮泰這次非常不及格」 呼應蔣萬安要求下台訴求

此次致癌油引發的食安風暴，台北市長蔣萬安要求行政院長卓榮泰下台負責。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表示，蔡英文當年會當選的重要原因是提出食安五環，以及將食安專家列入不分區立委第一名，十年過去，我們現在還在承受癌油之苦；卓榮泰這次非常不及格，欠全民一個真誠的道歉。

立委柯志恩今天下午在高雄市黨部召開廟口開講記者會，媒體問及她對政府處理致癌油的相關看法。

柯志恩表示，高雄有兩萬多家餐飲跟食品相關業者，大家覺得非常錯愕，很多第一線廠商是受害者，更別說市民到底吃進多少不好的油。她認為中央政府勢必要把釐清源頭，沒有釐清之前，千萬不能讓油品重新上架。

柯志恩提及前總統蔡英文在2016年會當選，最重要原因是提出食安五環，而且不分區立委還提名食安專家排第一名，告訴大家食安多重要，「十年過去了，我們現在還在承受壞油、癌油之苦，政府要給大家一個交代」。

針對台北市長蔣萬安要求行政院長卓榮泰下台一事，柯志恩說，以蔣市長個性，一定是忍到極點才叫卓院長下台，她希望高市府一定要有自主管理，資訊要透明、公開，推行安心標籤措施，讓大家吃進好油、顧好身體健康。卓院長這次絕對非常、非常不及格，她也呼應蔣市長做法，若卓不肯下台，起碼欠全民一個非常真誠的道歉。