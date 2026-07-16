挨批府級食安會缺席逾7成…和苗博雅爆口角 蔣萬安嗆：我沒蓋牌、護航

近日毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安連日砲轟中央要求行政院長卓榮泰下台，賴清德總統也應舉行食安會議。不過社民黨議員苗博雅今反嗆府級台北市食品安全委員會，身兼召集人蔣缺席率高達7成，諷刺「一隻手指著別人，三隻手要檢驗自己有沒有做好台北市的工作」。蔣回擊，相關工作都做好分工，一切公開透明，不會像行政院蓋牌、護航，雙方一度爆發激烈口角。

苗博雅今市政報告質詢指出，市府有台北市食品安全委員會由蔣萬安擔任召集人，而根據規定一年至少要開4次食安會議，她調閱資料發現，蔣上任以來共開15次會議，然後蔣卻只有開過4次會議，近7成會議都沒有出席。蔣萬安稱，北市府有太多任務分組會議，但都有做好分工，會由主責副市長或秘書長親自主持，重大會議他也會親自主持。

苗博雅質疑，召集人並非虛職若局處都分工，「那何必有府級食安會」，且市府曾因應寶林茶室中毒案、王品集團中毒案因應食安臨時會，蔣均缺席，「你在要求別人的時候，先看自己的份內事做得如何。」蔣不滿表示，毒油事件都有跨局處匯報，第一時間稽查、下架，也沒有蓋牌、護航，一切公開透明，絕對讓民眾有知權利。

苗博雅怒嗆，一隻手指著別人，三隻手要檢驗自己有沒有做好台北市的工作。蔣萬安說重申，沒有蓋牌、沒有護航。苗反問「誰蓋牌、誰護航？」蔣說，「行政院蓋牌」，苗說行政院有把相關資料公布。蔣更質疑，「行政院不承認錯誤連一句道歉都沒有」。苗反嗆，「議員就是要檢驗市長」，雙方關麥克風後仍唇槍舌戰1分多鐘，直至議長戴錫欽緩頰。