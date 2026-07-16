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批台中「毒油搶快」遭蔣萬安喊下台 卓榮泰笑回：好好合作事情會解決

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰今出席第11屆優良工地主任表揚典禮，會前被問及日前院會質疑台中先公布油品流向，台北市長蔣萬安要求下台一事，卓榮泰笑說，「大家好好合作，事情就會解決。」聯合報系資料照
行政院長卓榮泰今出席第11屆優良工地主任表揚典禮，會前被問及日前院會質疑台中先公布油品流向，台北市長蔣萬安要求下台一事，卓榮泰笑說，「大家好好合作，事情就會解決。」聯合報系資料照

行政院長卓榮泰今出席第11屆優良工地主任表揚典禮，強調面對全球挑戰，我國營造業要朝向數位化、低碳化、高韌性指標發展。至於會前被問及日前院會質疑台中先公布油品流向，台北市長蔣萬安要求下台一事，卓榮泰笑說，「大家好好合作，事情就會解決。」

中聯油脂被驗出大豆沙拉油驗出含一級致癌物「苯駢芘」超標事件延燒，卓榮泰9日在行政院會上，不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要搶快？」蔣萬安今說「蓋牌就是蓋牌」，一開始對20%以下毒油不願下架，難道不也是包庇護航？他認為，卓榮泰應要下台，賴清德總統應該向全民道歉。

卓榮泰今下午出席活動時，會前有媒體問及此事，他僅說，「大家好好合作，事情就會解決」，隨即步入會場。

卓榮泰致詞時說道，他上任第一周就關心大工程，包括桃園機場新航廈、桃園三接工程、淡江大橋，國家進步來自各行各業努力，才能呈現最終結果，如何讓公共工程基礎建設更具有韌性，是這時代面臨新課題，營建業是工程中的火車頭，帶領相關產業前進。

卓榮泰也說，面對全球挑戰，營造業要朝向數位化、低碳化、高韌性指標發展，未來行政院在擬定中小微企業轉型升級發展條例中，會協助全國中小微企業各種租稅優惠、金融支持、汰舊換新等，都可以用八年加碼一千億方式協助，讓中小微企業成為國家真正高科技產業供應鏈夥伴、讓台灣發展高科技時，也不會遺漏這些企業，如今已經進到新型態工程管理時代，往新時代邁進一大步。

致癌沙拉油 卓榮泰 蔣萬安

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