綠質疑中市府兩年未實際抽驗中聯油 盧秀燕：完全按照中央規定

中聯致癌油案件持續延燒，行政院長卓榮泰表示，會將地方政府是否有進場查核做為究責依據。台中市政府去年稽查3次，其中一次中央陪同，不過民進黨議員質疑，真正抽驗油品已經要追溯到2024年，兩年未抽驗；台中市長盧秀燕回應，都是按照中央規定。

民進黨台中市議會黨團今天開記者會，總召周永鴻指出，中市府2022年到2025年共稽查中聯油6次，但對比台中市石安GIS公開資料，上次抽驗油品日期是2024年4月26日，此後直到今年6月底業者通報苯駢芘超標之前，超過2年沒有任何油品抽驗紀錄。

周永鴻強調，非洲豬瘟教訓殷鑑不遠，中市府當時對外宣稱近3年稽查24次，但實際稽查廚餘蒸煮只有2次，和這次致癌油事件如出一轍，用稽查總數掩蓋實質查驗的不足；豬瘟案後市長道歉、3名局處長下台，市府卻沒有及時發現其他局處也有這類狀況，這就是行政怠惰。

民進黨議員陳俞融質疑，中聯問題油流入台中市約256.98公噸，其中福懋油脂和福壽實業就佔了229.3公噸，但截至7月8日，福懋油和福壽才收回39.53公噸，回收率17.2%，剩下超過八成問題油品流向何處？市府不要只會甩郭中央，應該勇於承擔責任。

民進黨議員施志昌呼籲，中市府應該停止政治操作，回歸食安本質，工廠登記、稽查與裁罰都是地方權責，本案凸顯出平時稽查沒有落實；中元節和中秋節即將來臨，食品加工業者苦等安全的油，中市府必須拿出魄力，盡速解決源頭問題。

盧秀燕今天下午出席智慧台中論壇記者會，被問及稽查狀況，她說，有些人對維護食安的資訊可能不太了解，但台中市政府都是依照中央規定，去年查廠3次，其中一次還是和中央聯合稽查，完全按照SOP來做。

中市食安處說明，根據食安法的三級品管制度，大型油脂廠必須自主送第三方公正單位檢驗，政府抽驗屬於外部監督，業者才是第一責任人；官方抽驗根據年度專案、不同廠家、產品類型、不同抽驗稽查重點，每年輪流配置，不是每家工廠、每項產品每年都會固定抽驗，這是全國各縣市一致的規定。

市府強調，今年4月收到中央來函要共同稽查，正值第二季16項食安專案，原本排定今年第三季再稽查，6月底就爆出致癌油事件；針對議員建議加強查核頻率，市府樂見中央訂出更嚴格標準，願意向衛福部提案，修法提高全國油脂大廠的自主強制檢驗頻率。

食安處也補充，截至7月15日，已經預防性下架7萬1004公斤問題由相關產品，跨局處累計查核1260家次。