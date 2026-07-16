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卓揆批台中「搶快」公布流向…盧秀燕：台中不是快 是中央慢了或蓋牌

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，食安問題不能等，查到哪公布到哪是天經地義的事情，不是台中快，是中央慢了。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，食安問題不能等，查到哪公布到哪是天經地義的事情，不是台中快，是中央慢了。記者陳敬丰／攝影

行政院長卓榮泰在上周的行政院會中，對於台中市政府率先公布問題油品流向廠商，相當不以為然，要求中市府不要搶快，應該和中央通力合作。台中市長盧秀燕今天回應，食安政策本來就是查到哪公布到哪，這是天經地義的事情，台中市沒有快，是中央慢了。

卓榮泰在7月9日的行政院會上，向代表台中市政府出席的台中副市長黃國榮表達不滿，認為中市府7月初公布的224家問題油品流向廠商，和衛福部手上的資料不一樣，造成一些困擾，中央地方是合作不是競爭，希望地方政府不要搶快。

盧秀燕今天下午出席智慧台中論壇記者會，她重申，國民的健康與食安一刻都不能耽誤，因此致癌油事件發生之後，中市府本著一向的態度，查到哪、公布到哪，一定要公開透明，讓市民、國人了解相關油品的流向。

「台中市政府不是快，是中央慢了」，盧秀燕強調，食安政策查到哪、公布到哪是天經地義的事情，所以不是台中快，是中央慢了或是蓋牌。

致癌沙拉油 盧秀燕 卓榮泰

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