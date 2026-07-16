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蔣萬安要卓榮泰下台 盧秀燕：中央究責別人、自己要不要道歉負責？
致癌油案風暴持續擴大，中央地方互槓，台北市長蔣萬安今天砲轟中央政府無能，要求賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台。台中市長盧秀燕表示，現在國人看到的都是中央向別人究責，但中央自己有沒有要道歉、負責？好像還沒有明確表示。
蔣萬安稍早怒轟中央，直言蓋牌就是蓋牌，中央政府6月底接獲通報，到現在超過半個月，卻還是講不清楚問題出在哪裡，不就是無能？卓榮泰應該要下台，賴總統要向全民道歉，並且向國人說明毒油事件的真相，以及接下來如何處理。
盧秀燕今下午出席智慧台中論壇記者會，被問及此事，她認為，蔣萬安今天明確提出究責對象，賴總統之前也說過，該道歉的要道歉、該究責的要究責、該負責的要負責；但國人現在看到的是，中央要別人道歉、負責，究別人的責，對於自己要不要道歉負責，好像沒有明確表示。
「刮鬍子要先刮自己的鬍子，不要只忙著幫別人刮鬍子」，盧秀燕說。
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