綠杯葛蔣萬安施政報告批淹水、砍樹 藍營反諷：致癌油怎麼沒聲音？

台北市長蔣萬安下午赴議會做施政報告，綠營針對近來北市發生的內湖淹水、砍樹、放颱風準備假等議題，先做程序發言，輪番轟「施政無能」、北市經拉起「萬安警報」。國民黨議員汪志冰反擊，致癌油事件怎麼沒有民進黨議員的聲音？台北市第一個動起來，總統到底是誰在做啊？

民進黨議員在施政報告前，針對近來北市發生的內湖淹水、砍樹、放颱風準備假等議題，先做程序發言，杯葛蔣萬安上台，並指台北市已經拉起「萬安警報」，議員集體舉牌「淹水天坑加砍樹、萬安施政沒半步」並喊「蔣萬安施政無能」。蔣萬安約40分鐘後上台報告。

民進黨批評市府時，國民黨議員汪志冰發言力挺北市府，她反問，食安問題最受關注「怎麼沒有人講，沒有人關心，她覺得很奇怪」2014年，12年前發生重大食安事件，當時民進黨要求馬英九要道歉，要求江宜樺行政院長要下台。那今天呢？「你們的聲音在哪裡？」不是關心食安嗎？民進黨的聲音在哪裡？。

汪志冰說，12年前，民進黨可是有要求開國安會議，現在怎麼「攏無聲」？應該一起來呼籲中央，由總統召開國安會議，除非他認為一點都不重要，反觀台北市政府，現在只要國家發生大事，台北市都是第一個動起來，很快地去做決策，「總統到底是誰在做啊？」