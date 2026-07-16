批民進黨蓋牌毒油卸責 鄭麗文：連油都管不好 如何保護台灣

國民黨主席鄭麗文今日出席苗栗縣婦女菁英領袖成長營，她表示，中聯致癌油事件發生後，民進黨政府蓋牌、延遲處理，讓人民在資訊不透明期間不知道吃下多少問題油，事後不但沒有立即道歉、負起政治責任，甚至還想甩鍋、卸責，連一桶油都管不好，有辦法保護台灣嗎？

鄭麗文表示，國民黨在野、被抄家、面臨團滅的艱苦過程中，真正不離不棄、不畏強權打壓，始終勇敢、熱情力挺國民黨的，就是基層婦女幹部與婦女支持者。國民黨能走過最艱難的十年，就是因為有婦女朋友一路支持與陪伴。做人一定要懂得感恩，「食果子拜樹頭」，尤其來自婦女基層的這份支持，國民黨永遠不會忘記。

談到致癌油事件，鄭麗文批評，這麼危險的食安問題，民進黨政府竟然可以延遲處理、資訊不透明，民進黨延遲的這段時間，吃下去多少毒油？更令人無法接受的是，事件延燒至今，問題仍未查清楚，也沒有人道歉、沒有人下台，政府甚至想把責任推給國民黨。

鄭麗文表示，民主政治最重要的就是責任政治。不是只有賣油的業者才要負責，部長、行政院長卓榮泰面對重大食安事件，本來就應負起政治責任。人民健康與安全受到威脅，整個行政體系卻沒有緊急應變能力，也沒有人願意出面負責，彷彿所有事情都「無要無緊」。

鄭麗文說，人民是頭家，還是官員才是頭家？官員本來應該看人民的臉色，如今卻變成人民看官員臉色。發生重大食安風暴，執政者不把人民放在眼裡，台灣民主難道要如此墮落、沉淪？

鄭麗文指出，從過去的萊豬、疫苗，到如今的問題油事件，都是國民黨執政縣市在第一線替人民把關、爭取權益。民進黨卻「吃得滿嘴都流油」，吃相難看，從不把老百姓的辛苦放在心上，唯有透過選票，才能教訓傲慢、無恥、不把人民放在心上的政客，讓台灣政治重新回到是非與責任。

鄭麗文表示，苗栗很團結，也不容易被民進黨鋪天蓋地的網軍、側翼與媒體操作影響。民進黨執政沒有成績、不會做事，遇到問題又沒有能力處理，只能靠抹黑對手、打壓在野黨、造謠生事。她希望苗栗這支「正義之師」不只穩住苗栗，更要把影響力擴散到台中、南投、新竹縣市、桃園與彰化，把苗栗顧好，也要把台灣顧好。

鄭麗文肯定苗栗縣長鍾東錦的施政表現，她表示，鍾東錦不愧是苗栗的大家長，把縣府團隊帶得非常好，縣政也顧得很好，真的有兩把刷子。苗栗有鍾東錦在，她不但不用擔心，鍾東錦還會協助照顧新竹，是非常有能力、有情義的地方首長。

鄭麗文指出，年底選舉非常重要，苗栗既然做得這麼好，當然要延續好政績、繼續贏得勝選；唯有2026年選得好，2028年才能完成政黨輪替、徹底下架民進黨。她提醒苗栗不能因為鍾東錦選情穩定，就輕忽大意，票沒開出來前都不算，不但要贏，而且要贏得漂亮、贏得更多。

鄭麗文最後再次感謝婦女幹部長期支持國民黨。她說，國民黨女性不論在地方執政或立法院，都展現專業、戰力與溫度，該戰的時候就要戰，該反擊的時候就要反擊，呼籲婦女幹部發揮廣大人脈與影響力，為了苗栗、為了台灣、為了下一代，團結打贏年底選戰，讓2028年藍天再現。

鍾東錦今也出席活動，與苗栗縣黨部幹部、地方民意代表及婦女幹部共同參與。