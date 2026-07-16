指民進黨面對食安風暴雙標 鄭正鈐：限期查明汙染源公布調查結果

毒油風暴擴大，行政院長卓榮泰被爆在9日行政院會中，對台中市率先公布問題油品流向表達不滿。國民黨立委鄭正鈐今表示，相較2014年時任行政院長江宜樺為食安風暴鞠躬道歉，民進黨執政後標準全然不同，他要求賴清德總統、卓揆正式道歉，限期查明汙染源，完成行政調查並公布究責結果。

鄭正鈐說，「為什麼要搶快？」這句話出自卓榮泰之口。質問的對象，是率先公布問題油流向、讓民眾能及早掌握食品風險的台中市政府。台中市長盧秀燕表示，中央當時要求台中市政府「先等等」，但市府不同意。

鄭正鈐表示，問題油汙染源至今未釐清，下架標準數度轉彎，產品流向仍在追查，而卓榮泰在乎的，不是民眾何時能知道自己吃下了什麼，是地方政府「為什麼要搶快公布」。他認為，食安資訊本來就該是「查到哪裡、公開到哪裡」，而不是等中央統一口徑，人民才有資格知道自己吃下了什麼。

行政院表示，資料要先核對，以免中央與地方說法不一。對此，鄭正鈐認為，核對當然重要，但地方掌握流向後第一時間告知民眾，是保障知情權；中央若擔心資料有誤，大可註明查核進度，而不是反過來要求地方「先等等」。人民要的是及時，不是統一口徑；要的是安心，不是中央面子。

鄭正鈐說，卓榮泰赴立法院進行專案報告，面對立委要求道歉，卓揆卻反問：「今天是專案報告，還是專案道歉？」彷彿政府只能報告做了什麼，不必交代錯在哪裡。

鄭正鈐表示，2014年食安風暴，江宜樺代表政府向全民鞠躬道歉。當年在野的民進黨，要求總統道歉、閣揆與部長負責。如今角色互換，要求道歉被說成政治操作，追究責任被說成在野表演。同樣是食安事件，換了位子，換了標準。面對致癌油品流入市場，人民看到的不是官員謙卑檢討，而是不斷辯解、切割，甚至要求地方「先等等」。真正令人不安的，已經不只是問題食品，而是政府面對錯誤時的冷漠、傲慢，以及不願負責。

鄭正鈐表示，他要求賴清德、卓榮泰，正式向全民道歉；限期查明汙染源，完整說明汙染發生環節，並釐清是否仍有其他產品風險；完成行政調查並公布究責結果，釐清哪個監管環節失靈、誰該負責、負什麼責任。