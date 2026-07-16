快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

政院不滿台中搶快公布毒油 莊瑞雄：現在口水各自噴

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報資料照片
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報資料照片

中聯致癌油事件延燒，本報掌握行政院長卓榮泰9日在院會中，不滿台中市率先公布問題油品流向。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄說，食安問題不管是中央、地方都有責任，事情發生後現在看起來口水各自噴，中央與地方的口水可以少一點，朝野各黨團、行政部門都提出如何讓食安把關制度更完整才重要。

莊瑞雄今出席黨團輿情記者會，他說食安問題不管是中央、地方都有責任，事情發生後，現在看起來口水各自噴，整個議題似乎脫離老百姓真正關切的問題，民眾真正在意的是，事情發生以後有無究責，如何防範下一次食安問題的發生。

莊瑞雄說到，行政院長也在立法院裡面，針對整個食品用油造成消費大眾的恐慌，及下游業者也是一團亂，針對這些亂象、民眾不安表達遺憾甚至檢討，接下來，中央與地方的口水可以少一點，食安本就是中央與地方的共同責任。

莊瑞雄也說，朝野各黨團、行政部門都有提出，如何讓食安把關的制度更為完整，食安法是否修訂，或納入第三方的訊息強制揭露，抑或是刑責要不要加重，甚至是消費者的保障，把這次事件有缺漏的地方補起來才是重點，不然每天在講到底誰要道歉，誰不用道歉？

至於衛福部次長林靜儀昨稱高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，不鼓勵大家吃，引發譁然。民進黨團書記長范雲說，林靜儀是一般的衛福相關營養知識跟建議。另外，她也強調，預防性下架的油品要重新上架，必須確定相關產品都逐批檢驗；法務部查緝相關廠商責任也很重要，同時食安法修法如何加強第三方檢驗機制、有責任要通報地方衛生局或衛福部。

莊瑞雄 台中 政院

延伸閱讀

獨／還原9日行政院會...不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

卓榮泰被爆不滿率先公布毒油流向開嗆中市 洪孟楷：態度傲慢

卓榮泰被爆不滿率先公布毒油流向開嗆中市 洪孟楷：態度傲慢

卓揆不滿台中搶快公布毒油流向？政院還原當日地方代表發言

相關新聞

毒油案不滿地方搶快？蔣萬安重話了：卓榮泰應下台 賴總統向全民道歉

毒油食安風暴，傳出行政院長卓榮泰上周院會不滿台中「搶快」公布問題油流向，北市長蔣萬安今被問到，其實審計部2年前也就曾示警自主管理落實低，中央真只有無能？蔣萬安今天重話「蓋牌就是蓋牌」，一開始對20%以下毒油不願下架，難道不也是包庇護航？他認為，卓榮泰應要下台，賴清德總統應該向全民道歉。

政院不滿台中搶快公布毒油 莊瑞雄：現在口水各自噴

中聯致癌油事件延燒，本報掌握行政院長卓榮泰9日在院會中，不滿台中市率先公布問題油品流向。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄說，食安問題不管是中央、地方都有責任，事情發生後現在看起來口水各自噴，中央與地方的口水可以少一點，朝野各黨團、行政部門都提出如何讓食安把關制度更完整才重要。

地方搶快公布毒油遭卓榮泰責難 李四川：蘇巧慧願意這樣蓋牌嗎？

行政院長卓榮泰日前不滿台中市率先公布問題油品流向，質疑台中「為何要搶快？」，台中市長盧秀燕要求中央向國人道歉，北市長蔣萬安也質疑中央蓋牌。今國民黨新北市長李四川表示，只要晚一個小時宣布沒下架，就會讓民眾吃到毒油，中央或地方都應最快速度公布，他遺憾的是對手蘇巧慧至今沒為新北市民討真相，更要問「願意這樣的蓋牌嗎？」

【重磅快評】官員以少吃炸雞排偷換概念 比毒油更可怕

「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物。」衛福部次長林靜儀昨日在立法院面對立委質詢毒油事件時，拋出這句話，引發外界譁然。如果照這套邏輯推演，炸薯條也是油炸食品，也不健康，要民眾少吃恐讓進口的美國馬鈴薯少了大半銷量。接下來乾脆告訴民眾薯條少吃、漢堡少吃、鹽酥雞少吃，所有油炸食品都別吃，食安問題就能瞬間消失？

食安空窗20天 消基會籲建強制通報機制

中聯油脂致癌油事件持續延燒，消基會表示，最大問題不只是「超標」本身，而是「知道問題，卻沒有立即通報」的廿天食安空窗期，呼籲政府建立「第三方檢驗強制通報機制」，建構從源頭到餐桌的食品安全防線。

「誰把他們寵到無法無天」鄭麗文：選票教訓民進黨

致癌油紛擾延燒，國民黨主席鄭麗文昨痛批，民進黨政府從剛開始「蓋牌」拖延、拿不出辦法，直到最近拒絕認錯道歉，顯現出執政的傲慢，不把人民當一回事，「誰把他們寵到無法無天」？她說，民進黨就只怕選票，年底唯有用選票教訓民進黨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。