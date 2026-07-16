政院不滿台中搶快公布毒油 莊瑞雄：現在口水各自噴

中聯致癌油事件延燒，本報掌握行政院長卓榮泰9日在院會中，不滿台中市率先公布問題油品流向。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄說，食安問題不管是中央、地方都有責任，事情發生後現在看起來口水各自噴，中央與地方的口水可以少一點，朝野各黨團、行政部門都提出如何讓食安把關制度更完整才重要。

莊瑞雄今出席黨團輿情記者會，他說食安問題不管是中央、地方都有責任，事情發生後，現在看起來口水各自噴，整個議題似乎脫離老百姓真正關切的問題，民眾真正在意的是，事情發生以後有無究責，如何防範下一次食安問題的發生。

莊瑞雄說到，行政院長也在立法院裡面，針對整個食品用油造成消費大眾的恐慌，及下游業者也是一團亂，針對這些亂象、民眾不安表達遺憾甚至檢討，接下來，中央與地方的口水可以少一點，食安本就是中央與地方的共同責任。

莊瑞雄也說，朝野各黨團、行政部門都有提出，如何讓食安把關的制度更為完整，食安法是否修訂，或納入第三方的訊息強制揭露，抑或是刑責要不要加重，甚至是消費者的保障，把這次事件有缺漏的地方補起來才是重點，不然每天在講到底誰要道歉，誰不用道歉？

至於衛福部次長林靜儀昨稱高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，不鼓勵大家吃，引發譁然。民進黨團書記長范雲說，林靜儀是一般的衛福相關營養知識跟建議。另外，她也強調，預防性下架的油品要重新上架，必須確定相關產品都逐批檢驗；法務部查緝相關廠商責任也很重要，同時食安法修法如何加強第三方檢驗機制、有責任要通報地方衛生局或衛福部。