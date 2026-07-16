黃國榮：盧秀燕指示查到哪公布到哪 地方政府有權責

中聯油品案延燒。台中市副市長黃國榮今天表示，市長盧秀燕指示「查到哪裡，公布到哪裡」，地方自治，地方政府有責任與權責，這是市府的立場，他強調，釐清真相，問題油應趕快下架。

黃國榮今天出席台中市議會程序委員會，他接受媒體聯訪，聯合新聞網報導，行政院長卓榮泰9日院會時也曾提醒中央地方是合作、不是競爭，質疑台中市為何要搶快公布問題油品流向。

黃國榮表示，大家都不願見到發生這件事，發生後迅速處理、釐清真相，問題油也要趕快下架，避免消費者使用到問題油及其製品。他認為，應趕快讓問題油真相水落石出，讓生活恢復正常，做新的產品時，不會有類似的事情產生。

黃國榮提到，在院會中「我很清楚敘明台中市政府的立場」，事情發生後第一時間去稽查，盧秀燕很明確指示「不容許有一滴問題油在市面上銷售」，應該要全面下架，「查到哪裡，公布到哪裡」。地方政府有責任與權責，這是市府立場也會持續這樣做。

他強調，應該趕快查明問題油的產生原因，趕快讓問題油、產品下架，讓沒有問題的油上架，供民眾選擇，讓生活恢復正常。