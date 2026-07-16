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地方搶快公布毒油遭卓榮泰責難 李四川：蘇巧慧願意這樣蓋牌嗎？
行政院長卓榮泰日前不滿台中市率先公布問題油品流向，質疑台中「為何要搶快？」，台中市長盧秀燕要求中央向國人道歉，北市長蔣萬安也質疑中央蓋牌。今國民黨新北市長李四川表示，只要晚一個小時宣布沒下架，就會讓民眾吃到毒油，中央或地方都應最快速度公布，他遺憾的是對手蘇巧慧至今沒為新北市民討真相，更要問「願意這樣的蓋牌嗎？」
針對行政院長卓榮泰上周在行政院會上，質疑台中市政府為何要「搶快」公布問題油品流向，台中市長盧秀燕強調，民眾健康不能等，台中一向採最高食安標準，雖會跟中央共同合作，但如果中央方向錯誤，市府不會盲目跟隨，另台北市長蔣萬安也質疑中央蓋牌，今要求行政院長卓榮泰應下台，賴清德總統應道歉。
李四川今早出席坪林區川友會成立時受訪表示，不管是地方政府或是中央政府，都應該要用最快速度告訴我們所有市民，到底這個油有沒有問題，毒油不要說是晚一天，晚一個小時沒對外宣布沒下架，就會有很多人吃到毒油。
李四川表示，他感覺比較遺憾的是他的對手蘇巧慧現在還是立法委員，也沒有為新北市的市民討個真相，到底毒油本身是製程有問題，還是來源有問題？他要問他的對手「願意這樣的蓋牌嗎？」
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