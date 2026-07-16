快訊

三峽死亡車禍！女騎士遭曳引車撞擊 下半身重創當場不治

致癌油風暴！中聯總經理余凌冲2000萬交保遭撤銷 發回台中地院重裁

蘋果芬普寧殘留標準掀議還能安心吃嗎？毒物專家教4招降殘留

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】官員以少吃炸雞排偷換概念 比毒油更可怕

聯合報／ 主筆室
衛福部次長林靜儀昨日在立法院面對立委質詢毒油事件時表示不鼓勵大家吃炸雞排，引發外界譁然。記者屈彥辰／攝影
衛福部次長林靜儀昨日在立法院面對立委質詢毒油事件時表示不鼓勵大家吃炸雞排，引發外界譁然。記者屈彥辰／攝影

「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物。」衛福部次長林靜儀昨日在立法院面對立委質詢毒油事件時，拋出這句話，引發外界譁然。如果照這套邏輯推演，炸薯條也是油炸食品，也不健康，要民眾少吃恐讓進口的美國馬鈴薯少了大半銷量。接下來乾脆告訴民眾薯條少吃、漢堡少吃、鹽酥雞少吃，所有油炸食品都別吃，食安問題就能瞬間消失？

但問題根本不在這裡。健康飲食與食品安全，是兩件完全不同的事情。前者屬於個人的選擇；後者則是政府不可推卸的責任。

沒有人否認高油、高鹽、高糖飲食應該節制，這是營養學的常識，也是每個人可以自行選擇的生活方式。然而，這次引發社會集體憤怒的原因，不是因為民眾貪吃炸雞排吃出問題，而是因為原本應該符合安全標準的食用油，卻被檢出一級致癌物苯駢芘超標，讓消費者在毫不知情的情況下，吃下以相關油品製作的食品，炸雞排只是其中之一。

偶爾吃一次用合格食用油炸出的雞排，與吃進使用被檢出苯駢芘超標油品製作的食品，兩者的健康風險根本不能相提並論。一個是消費者自主決定是否承擔熱量與脂肪；另一個則是因政府監管失靈，使民眾被迫承擔本來不該存在的食品安全風險。

正因如此，人民最想知道的是，為什麼有問題的油品會流入市場？是哪一個環節失守？主管機關如何補破網，避免下一次食安危機重演？然而，官員沒有正面回答這些問題，反而把焦點轉向炸雞排本來就不健康，將食品安全問題引導成健康飲食問題。

這就是典型的偷換概念。把人民對制度失靈的質疑，變成對個人飲食習慣的檢討，問題仍舊存在，責任卻悄悄轉移。

人民質疑的是政府為何沒有守住食品安全的底線，官員卻回答民眾本來就不該多吃炸雞排；人民追究的是監管責任，得到的卻是反過來上一堂健康教育課。兩者看似相關，實際上卻完全是兩回事。官員不但沒有解答人民的疑問，反而模糊事件真正的焦點。

這種應對方式，近來幾乎已成為政府官員面對危機時的固定模式。行政院長卓榮泰面對毒油事件，立委要求他向全民道歉時，不願意說一句「對不起」，僅反覆表示「感到遺憾」。一句「遺憾」，聽起來像是表達態度，實際上卻避開責任；林靜儀一句「炸雞排本來就不健康」，聽起來像是在談健康，實際上卻迴避食安失守的核心問題。

從「對不起」變成「遺憾」，從「毒油」變成「炸雞不健康」，留給外界的印象是政府試圖淡化行政與政治責任。毒油固然可怕，但比毒油更可怕的，是官員面對危機時，仍把心思放在如何包裝說詞，而不是如何解決問題上。

這場毒油風暴最大的傷害，在於侵蝕了人民對政府把關能力的信任。當民眾走進超市、便利商店，看到架上的商品，心想「這會不會又有問題？」當外食族每天三餐都提心吊膽，受損的不只是民眾的健康，更是整個食品產業長年累積的信譽。

政府存在的價值，就是建立食安底線，而不是在底線失守之後，反過來教育人民少吃。衛福部官員與其這麼會詭辯，不如把力氣花在面對審計部提出的報告，好好改善食安五環2.0的八項缺失。

今天因為食安事件引發民眾恐慌，政府告訴人民「炸雞排本來就不該多吃」，下次是不是牛排也不能安心吃？火鍋也不能安心吃？麵包也不能安心吃？當每一次食安事件都變成「少吃就沒事」，人民最終只能無奈問一句：到底還有什麼可以安心地吃？

衛福部 林靜儀 漢堡

延伸閱讀

林靜儀「雞排不健康」 挨批偷換概念

林靜儀「不鼓勵吃炸雞排」 藍委批傲慢：連賴總統都要掉淚

怕毒油少吃炸雞排？ 衛福部還在回收毒油

毒油苯駢芘「高溫烹調就有」 林靜儀：不鼓勵大家吃炸雞排

相關新聞

【重磅快評】官員以少吃炸雞排偷換概念 比毒油更可怕

「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物。」衛福部次長林靜儀昨日在立法院面對立委質詢毒油事件時，拋出這句話，引發外界譁然。如果照這套邏輯推演，炸薯條也是油炸食品，也不健康，要民眾少吃恐讓進口的美國馬鈴薯少了大半銷量。接下來乾脆告訴民眾薯條少吃、漢堡少吃、鹽酥雞少吃，所有油炸食品都別吃，食安問題就能瞬間消失？

新聞眼／聞油色變 搞政治的 正是民進黨政府

中聯致癌油事件延燒半月，從食安爭議、專業問題，逐漸演變成政治問題。孰令致之？從一場行政院會，行政院長卓榮泰、政院高層對地方政府的「嗆聲」，民眾終於發現，將問題油品議題泛政治化的，正是民進黨政府自己。

食安空窗20天 消基會籲建強制通報機制

中聯油脂致癌油事件持續延燒，消基會表示，最大問題不只是「超標」本身，而是「知道問題，卻沒有立即通報」的廿天食安空窗期，呼籲政府建立「第三方檢驗強制通報機制」，建構從源頭到餐桌的食品安全防線。

「誰把他們寵到無法無天」鄭麗文：選票教訓民進黨

致癌油紛擾延燒，國民黨主席鄭麗文昨痛批，民進黨政府從剛開始「蓋牌」拖延、拿不出辦法，直到最近拒絕認錯道歉，顯現出執政的傲慢，不把人民當一回事，「誰把他們寵到無法無天」？她說，民進黨就只怕選票，年底唯有用選票教訓民進黨。

林靜儀「雞排不健康」 挨批偷換概念

毒油事件讓民眾恐慌，衛福部次長林靜儀昨指出，高溫烹調如炸雞排即會產生「苯駢芘」，雞排不是鼓勵大家吃的食物。國民黨立委李彥秀說，台灣人每餐幾乎都離不開油品，這才是衛福部最需要關心的，吃雞排健不健康跟政府放任毒油來炸雞排是兩回事，衛福部不應偷換概念。

地方搶快公布 卓揆喊困擾 中市：查是我們在查

致癌油事件延燒，本月九日行政院會討論問題油品相關議題，行政院長卓榮泰不滿台中市處理問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮，「為什麼要公告？為什麼要搶快？」行政院秘書長張惇涵也在會中表示，「各地方首長兩天前要求全部下架，今天來院會要求上架，我聽不懂這是什麼道理。」他還說，希望地方「不是來搞政治」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。