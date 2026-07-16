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「誰把他們寵到無法無天」鄭麗文：選票教訓民進黨
致癌油紛擾延燒，國民黨主席鄭麗文昨痛批，民進黨政府從剛開始「蓋牌」拖延、拿不出辦法，直到最近拒絕認錯道歉，顯現出執政的傲慢，不把人民當一回事，「誰把他們寵到無法無天」？她說，民進黨就只怕選票，年底唯有用選票教訓民進黨。
國民黨行動中常會昨天移師宜蘭舉行，毒油風暴成為焦點。鄭麗文說，全台毒油問題爆發到現在多久了？政府至今還拿不出辦法，每個人每天都要吃下肚的東西，卻是致癌油，結果政府沒有去想馬上妥善處理，一開始就拖延蓋牌，甚至想要甩鍋栽贓。
她也說，民進黨臉皮比城牆還厚，宜蘭縣長參選人吳宗憲前天在行政院總質詢展現公衛專業，也展現了良心，特別點出民進黨政府處理毒油、致癌油事件過程的種種破綻；國民黨立院黨團堅持要求道歉，但賴政府不當一回事，沒有愧疚、沒有責任感。鄭麗文數度高喊，「這個民進黨內閣要不要下台？卓榮泰要不要下台？」台下群眾跟喊「下台」。
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