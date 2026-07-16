食安空窗20天 消基會籲建強制通報機制

中聯油脂致癌油事件持續延燒，消基會表示，最大問題不只是「超標」本身，而是「知道問題，卻沒有立即通報」的廿天食安空窗期，呼籲政府建立「第三方檢驗強制通報機制」，建構從源頭到餐桌的食品安全防線。

消基會表示，如果問題產品早已被發現，為何仍必須等待近廿天才啟動政府介入？消費者是否仍然只能仰賴企業自主誠信，才能保障自身食品安全？此一事件已不只是單純的油品汙染事件，而是再次暴露我國食品安全管理制度仍存在通報時差、風險預警不足及供應鏈管理不完整等重大制度漏洞。

消基會說，目前制度仍完全仰賴食品業者自行判斷何時通報主管機關，但實務上，企業往往在收到初步檢驗結果後，再進行自主複驗，以確認結果是否一致。雖然複驗本身具有品質管理意義，但若複驗期間產品仍持續流通市場，便可能形成食品安全風險空窗期，甚至成為延遲通報的灰色地帶。

消基會呼籲，食藥署應盡速建立第三方檢驗機構異常結果強制通報制度，縮短食安風險空窗期，全面檢討食品油脂管理制度，提高抽驗及查核頻率，將高溫加工汙染物納入常態性監測計畫，並整合食品追溯追蹤、物流及資訊平台，建立即時流向管理系統，建立跨中央與地方食安通報平台及單一公開查詢系統。