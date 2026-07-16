公布致癌油「搶快」？ 卓揆先批地方後讚盧秀燕

中聯致癌油事件延燒，據了解，行政院長卓榮泰在本月九日的院會中，不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮「為什麼要搶快？」不過，卓揆昨與台中市長盧秀燕同台時，改口肯定盧迅速勒令中聯油脂停工並下架問題油品。但盧秀燕對此並不埋單，她喊話中央迅速查明原因、向國人道歉。

本月九日，行政院會討論問題油品相關議題，六都代表都與會，原本應是共商解決機制的會議，卻上演卓榮泰質疑藍營執政縣市首長的戲碼。

與會人士說，卓榮泰當面質疑黃國榮為什麼要公告問題油品流向？為什麼要搶快？卓揆還表示，「中央地方是合作，不是競爭。」行政院會院秘書長張惇涵在會中也喊話台北市長蔣萬安、盧秀燕不要「搞政治」。

黃國榮報告時指出，問題油品四家廠商有三家都在台中，「我們責無旁貸」，這是台中市府也是盧秀燕的態度，跟處理颱風一樣，一定要料敵從寬，處置從嚴；而所謂的從嚴，就是要求全面要下架。

卓榮泰聽聞後，他不滿表示，不是這樣的，資料大家彙齊，國人看到最正確的資料，在同一天如果出現兩個數字，叫國人怎麼適應？卓揆再次強調，「不要搶快。」

行政院昨天表示，卓榮泰是表達中央、地方應合作面對食安、核對訊息，既然地方代表也認為中央沒蓋牌，就無須政治操作，合作解決問題。

卓盧同台 未進一步互動

卓榮泰與盧秀燕昨共同參加亞洲台商聯合總會第三次理監事聯席會開幕典禮，盧秀燕在卓揆上台時禮貌寒暄，但兩人座位間還隔有他人，未進一步互動。

卓榮泰一改日前指台中市府「搶快」說法，他致詞時肯定盧秀燕在六月卅日接獲通報後，七月一日就迅速與衛福部聯手，勒令中聯油脂停工並下架問題油品，並感謝立法院副院長江啟臣主持專案報告，讓政院有機會向國人完整說明處置作為。

對於卓揆的反覆，盧秀燕表示，執政者初期決策失當，並提出三點建議，包括迅速查明原因、向國人道歉、「壯士斷腕，現在內閣有人做不好，就應該讓他下台」。

北市發言人李政軒昨轉述，北市長蔣萬安聽到行政院批評地方「搶快」「搞政治」等說法後，感到不可思議並表示「蓋牌就是蓋牌」，認為廠商是受害者並拒絕公布下游名單，就是蓋牌；中央甚至訂出「毒油含量低於百分之二十仍可繼續販售」的標準，就是包庇；而毒油問題到底如何產生、總共有多少批、多少噸流入市面，中央至今還沒釐清，就是無能。

蔣批官箴淪喪、愧對人民

蔣萬安說，受害的是全國民眾的權益與安全，中央至今拒不道歉，總統有問「避」答、避不見面；院長在行政院會與立法院都在「大小聲」，根本就是官箴淪喪，愧對人民。

昨天在活動現場也出現陳抗插曲，國民黨台中市議員楊大鋐、北屯區參選人吳宗學、潭雅神區陳清崧等人在會場外舉牌，抗議中央放寬蘋果農藥殘留容許值，高喊「食安放水」、「院長下台」，並要求政府道歉；隨後被維安人牆隔開，卓榮泰微笑以對，未予回應。