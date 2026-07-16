聽新聞
0:00 / 0:00

林靜儀「雞排不健康」 挨批偷換概念

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰陳柄亦／台北報導

毒油事件讓民眾恐慌，衛福部次長林靜儀昨指出，高溫烹調如炸雞排即會產生「苯駢芘」，雞排不是鼓勵大家吃的食物。國民黨立委李彥秀說，台灣人每餐幾乎都離不開油品，這才是衛福部最需要關心的，吃雞排健不健康跟政府放任毒油來炸雞排是兩回事，衛福部不應偷換概念。

立院財政委員會昨舉行食安專報，國民黨立委賴士葆問，食用到毒油能否抽血檢測殘留物？林靜儀回應，無法靠抽血驗出，並指高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘。賴反問，「妳告訴民眾不要吃炸雞排？」林靜儀說，「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物」。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，林靜儀的說法是現代版因噎廢食，官員可以粉飾太平，人民卻不能把健康拿來賭運氣，真是把權力傲慢，赤裸秀在國人眼前。

「林靜儀又在講幹話。」民眾黨立委陳昭姿表示，高溫烹調確實可能產生致癌物，但要用什麼烹調方式、要食用什麼烹調方式的食物，國人有選擇權。這次風波本質是政府監管怠惰、廠商隱匿，衛福部斥資十億元打造的「食品雲系統」，關鍵時刻毫無作用。

陳昭姿說，吃雞排是人民的飲食自由，吃到致癌油是政府把關失職，不要再用「健康宣導」來偷換概念，行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良，能接受林靜儀用顛三倒四的邏輯面對民意？

審計部昨有提出報告，直指「食安五環二‧○」有八處待改善，分別是部分食品業者未落實主動通報食安事件；部分食品業者未依規定取得第二級品管驗證，未依法取得衛生安全管理系統第三方驗證；食品邊境查驗人力不足；部分國際食品警訊案件處理未臻周妥；部分民眾以個人自用食品免查驗方式頻繁輸入巨量食品，建議建立監管機制；部分非公立幼兒園未確實於校園食材登錄平台登錄相關資訊；校園食品三級管理機制仍待持續強化；食藥署實驗大樓興建計畫執行作業未臻周妥等。

林靜儀 雞排 李彥秀 賴士葆

延伸閱讀

林靜儀「不鼓勵吃炸雞排」 藍委批傲慢：連賴總統都要掉淚

毒油苯駢芘「高溫烹調就有」 林靜儀：不鼓勵大家吃炸雞排

怕毒油少吃炸雞排？ 衛福部還在回收毒油

食安通報踢皮球 審計長提「全面性聯合審計」盼找出問題

相關新聞

公布致癌油「搶快」？ 卓揆先批地方後讚盧秀燕

中聯致癌油事件延燒，據了解，行政院長卓榮泰在本月九日的院會中，不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮「為什麼要搶快？」不過，卓揆昨與台中市長盧秀燕同台時，改口肯定盧迅速勒令中聯油脂停工並下架問題油品。但盧秀燕對此並不埋單，她喊話中央迅速查明原因、向國人道歉。

新聞眼／聞油色變 搞政治的 正是民進黨政府

中聯致癌油事件延燒半月，從食安爭議、專業問題，逐漸演變成政治問題。孰令致之？從一場行政院會，行政院長卓榮泰、政院高層對地方政府的「嗆聲」，民眾終於發現，將問題油品議題泛政治化的，正是民進黨政府自己。

食安空窗20天 消基會籲建強制通報機制

中聯油脂致癌油事件持續延燒，消基會表示，最大問題不只是「超標」本身，而是「知道問題，卻沒有立即通報」的廿天食安空窗期，呼籲政府建立「第三方檢驗強制通報機制」，建構從源頭到餐桌的食品安全防線。

地方搶快公布 卓揆喊困擾 中市：查是我們在查

致癌油事件延燒，本月九日行政院會討論問題油品相關議題，行政院長卓榮泰不滿台中市處理問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮，「為什麼要公告？為什麼要搶快？」行政院秘書長張惇涵也在會中表示，「各地方首長兩天前要求全部下架，今天來院會要求上架，我聽不懂這是什麼道理。」他還說，希望地方「不是來搞政治」。

「誰把他們寵到無法無天」鄭麗文：選票教訓民進黨

致癌油紛擾延燒，國民黨主席鄭麗文昨痛批，民進黨政府從剛開始「蓋牌」拖延、拿不出辦法，直到最近拒絕認錯道歉，顯現出執政的傲慢，不把人民當一回事，「誰把他們寵到無法無天」？她說，民進黨就只怕選票，年底唯有用選票教訓民進黨。

林靜儀「雞排不健康」 挨批偷換概念

毒油事件讓民眾恐慌，衛福部次長林靜儀昨指出，高溫烹調如炸雞排即會產生「苯駢芘」，雞排不是鼓勵大家吃的食物。國民黨立委李彥秀說，台灣人每餐幾乎都離不開油品，這才是衛福部最需要關心的，吃雞排健不健康跟政府放任毒油來炸雞排是兩回事，衛福部不應偷換概念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。