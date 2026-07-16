林靜儀「雞排不健康」 挨批偷換概念

毒油事件讓民眾恐慌，衛福部次長林靜儀昨指出，高溫烹調如炸雞排即會產生「苯駢芘」，雞排不是鼓勵大家吃的食物。國民黨立委李彥秀說，台灣人每餐幾乎都離不開油品，這才是衛福部最需要關心的，吃雞排健不健康跟政府放任毒油來炸雞排是兩回事，衛福部不應偷換概念。

立院財政委員會昨舉行食安專報，國民黨立委賴士葆問，食用到毒油能否抽血檢測殘留物？林靜儀回應，無法靠抽血驗出，並指高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘。賴反問，「妳告訴民眾不要吃炸雞排？」林靜儀說，「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物」。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，林靜儀的說法是現代版因噎廢食，官員可以粉飾太平，人民卻不能把健康拿來賭運氣，真是把權力傲慢，赤裸秀在國人眼前。

「林靜儀又在講幹話。」民眾黨立委陳昭姿表示，高溫烹調確實可能產生致癌物，但要用什麼烹調方式、要食用什麼烹調方式的食物，國人有選擇權。這次風波本質是政府監管怠惰、廠商隱匿，衛福部斥資十億元打造的「食品雲系統」，關鍵時刻毫無作用。

陳昭姿說，吃雞排是人民的飲食自由，吃到致癌油是政府把關失職，不要再用「健康宣導」來偷換概念，行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良，能接受林靜儀用顛三倒四的邏輯面對民意？

審計部昨有提出報告，直指「食安五環二‧○」有八處待改善，分別是部分食品業者未落實主動通報食安事件；部分食品業者未依規定取得第二級品管驗證，未依法取得衛生安全管理系統第三方驗證；食品邊境查驗人力不足；部分國際食品警訊案件處理未臻周妥；部分民眾以個人自用食品免查驗方式頻繁輸入巨量食品，建議建立監管機制；部分非公立幼兒園未確實於校園食材登錄平台登錄相關資訊；校園食品三級管理機制仍待持續強化；食藥署實驗大樓興建計畫執行作業未臻周妥等。