地方搶快公布 卓揆喊困擾 中市：查是我們在查

致癌油事件延燒，本月九日行政院會討論問題油品相關議題，行政院長卓榮泰不滿台中市處理問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮，「為什麼要公告？為什麼要搶快？」行政院秘書長張惇涵也在會中表示，「各地方首長兩天前要求全部下架，今天來院會要求上架，我聽不懂這是什麼道理。」他還說，希望地方「不是來搞政治」。

黃國榮：提逐批全面送驗

台中市長盧秀燕昨透露，當時中央有請台中市政府「先等等」，但市府不同意，中央與地方應在正確方向下攜手合作，但若方向有誤，台中市府不會盲目跟隨。台中市府去年曾三度進入中聯油脂稽查，其中一次與中央聯合進行，顯示中央地方本應合作，但仍須以民眾安全、健康與權益為最高考量，採取正確行動。

衛福部長石崇良在九日的行政院會後記者會點名，台中、桃園副市長關切下架產品何時重新上架。黃國榮表示，他當天在院會中並未詢問何時上架，他反而是提出更嚴格的防堵建議，將大型食用油品廠的自主管理，加嚴為「逐批全面送驗」；明確規範業者接獲下游通知或自主檢驗異常時，立即通報並主動預防性下架，防堵通報時間差。

桃園市副市長王明鉅說，張惇涵可能誤會桃園市府的意思，全面下架犧牲的不只是業者，還有廣大消費者，民眾之前吃下肚的到底有沒有問題反而搞不清楚，市府當時發言只是希望釐清問題，並無其他政治目的。

這次致癌油事件，食藥署認定中聯與泰山、福壽、福懋油等第一層業者都未在第一時間通報。衛福部九日在行政院會提出報告，當天六都副市長代表與會。

卓榮泰：與地方是合作

與會人士說，卓榮泰表示，七月三日衛福部來報告相關內容，正在討論的過程當中，忽然在媒體看到台中市政府發布了二二四家廠商，但跟衛福部手上的資料是不一樣的，造成中央困擾，「到底誰對誰錯？台中市政府的資料到底哪裡來的，我們也不知道」。

黃國榮回應，中央政府不會有地方政府的資料，「因為查是我們在查」。疫情期間，時任衛福部長陳時中每天開記者會的情況都會不一樣，可是民眾會安心，民眾會想知道。

卓榮泰則說，中央地方是合作，這種時間的競爭沒有意義，不然中央講一套、地方講一套，數字不完整。黃國榮說，這不是競爭，台中市查出來，就是公告出來。對於藍營質疑中央對致癌油流向「蓋牌」，卓榮泰反嗆，「台中市公布兩百多家，再來說中央政府蓋牌什麼意思？」

張惇涵：沒有人要蓋牌

張惇涵也表示，「建議幾位代表回去轉告你們的市長，沒有人要蓋牌，請不要講中央在蓋牌的事情，包括蔣市長、盧市長都在說這樣的話，行政院不能夠接受這樣的講法」。

知情人士表示，地方反應相關問題後，食藥署回覆，預防性下架何時能夠上架，就是看檢驗報告，第三方檢驗報告出來合於規定，才能經地方衛生局核准後再上架。

國民黨立委黃健豪批評，中市府立場就是查到哪裡公布到哪裡，不像行政院理由一大堆，怎麼會做事慢的人，還來罵做事快的人？國民黨立委廖偉翔說，卓揆傲慢、官僚心態，無視國人的生命跟食品安全。