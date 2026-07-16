新聞眼／聞油色變 搞政治的 正是民進黨政府

中聯致癌油事件延燒半月，從食安爭議、專業問題，逐漸演變成政治問題。孰令致之？從一場行政院會，行政院長卓榮泰、政院高層對地方政府的「嗆聲」，民眾終於發現，將問題油品議題泛政治化的，正是民進黨政府自己。

受問題油影響與下架的商品已不計其數，台灣社會聞油色變。處理問題油品的過程，包括中央與地方政府能否適時充分揭露資訊、下架問題產品乃至對業者處分，民眾都睜大眼睛檢視。

然而，過去半個多月來，行政院與衛福部雖在檯面上說要與地方政府合作解決問題，但在檯面下，卻不斷對縣市政府進行政治角力。衛福部長石崇良在九日的行政院會後，「無預警」點名桃園與台中副市長關切「下架產品何時重新上架」，如此「帶風向」的作法隨即遭相關縣市否認。進一步追查當天的行政院會，原來不只石崇良，就連卓榮泰等政院官員，都對地方政府「有所指教」。

台中市政府率先公布問題油品流向、地方政府關心下架、上架機制等專業問題，卻遭閣揆質疑為何「搶快」、遭行政院秘書長張惇涵質疑「搞政治」。然而，當天與會的台中市副市長黃國榮是專業文官出身，黃當場委婉地說，他在中央政府服務過，才到地方政府服務，怎麼會去分地方、中央。同樣在該次院會，食藥署也以專業回應地方政府對下架、上架的問題，難道這也是「搞政治」？

食安不分顏色，毒油無論流入藍綠執政的哪一個縣市，人民都是最大的受害者。過去防疫期間，民進黨疫調到哪就公布到哪，難道遇到食安就轉彎？毒油查到哪、公布到哪，才能讓民眾安心，地方政府作為第一線稽查、執法者，要面對基層民眾焦急恐慌，解決民意壓力都來不及了，怎麼會有時間「搞政治」。

中央作為最高決策、統合政策者，若無法及時拍板解決問題的方法，地方政府自然也只能自保；如今中央卻說地方是「搶快、競爭」，在食安風暴火上澆油，民眾情何以堪，也才知道大搞政治的是民進黨政府。

致癌油事件已升級為政治問題，台北市長蔣萬安呼籲賴清德總統，召開國安會議召集跨部會解決食安問題，台中市長盧秀燕喊話中央迅速查明原因、向國人道歉。反對黨的呼籲或許執政黨聽了「刺耳」，但若言之成理，賴政府仍必須參考借鏡，才能盡快解決問題，重拾民眾的信賴。