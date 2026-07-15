聽新聞
0:00 / 0:00

率先公布問題油流向遭卓揆質疑 盧秀燕：台中不會盲目跟隨錯誤方向

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府此前率先公布問題油品流向，遭行政院長卓榮泰質疑。台中市長盧秀燕今天表示，若方向正確，中央地方本來就該攜手合作，但如果方向不正確，台中市政府不會盲目跟隨。圖／台中市政府提供
台中市政府此前率先公布問題油品流向，遭行政院長卓榮泰質疑。台中市長盧秀燕今天表示，若方向正確，中央地方本來就該攜手合作，但如果方向不正確，台中市政府不會盲目跟隨。圖／台中市政府提供

行政院長卓榮泰上周在行政院會上，質疑台中市政府為何要「搶快」公布問題油品流向，台中市長盧秀燕今天下午赴台大政治營演講，她強調，民眾健康不能等，台中一向採取最高食安標準，雖然會跟中央共同合作，但如果中央方向錯誤，中市府不會盲目跟隨。

行政院上周開院會，據了解，卓榮泰在會中質問台中市副市長黃國榮，「為什麼要搶快」，而不是和中央同時間公布問題油品流向？中央地方應該合作而非競爭。黃國榮今天證實，中央的確對中市府率先公布「不以為然」，但查到哪、公布到哪是台中的政策方向。

盧秀燕今天下午赴台大政治營演講，學生同樣問及此事，盧表示，當時中央有請台中市政府先等等，但市府不同意；民眾健康不能等，市府身為地方衛生主管機關，愈早讓民眾掌握消息，愈能降低問題油被吃到肚子裡的可能性。

盧秀燕指出，中市府去年到中聯油公司查廠3次，其中一次就是和中央聯合稽查，所以中央地方本來就是共同合作，但民眾的安全、權益與健康至高無上，台中市府不會因為自己只是地方政府，就不去做對的事情，應該要走正確的路、採取正確的步驟。

盧秀燕強調，如果都走在正確的路上，中央和地方的確應該攜手合作，但若中央的方向不正確，台中市政府不會盲目跟隨；中市府對食安的態度一向採取最高標準，查到哪、公布到哪，不只是這次問題油事件，此前所有食安事件都是這樣。

台中 致癌沙拉油 盧秀燕 卓揆

延伸閱讀

卓榮泰不滿台中搶快公布問題油流向 黃健豪批：做事慢卻罵做事快的人

卓揆不滿台中搶快公布毒油流向？政院還原當日地方代表發言

獨／還原9日行政院會...不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

卓榮泰被爆不滿率先公布毒油流向開嗆中市 洪孟楷：態度傲慢

相關新聞

公布致癌油「搶快」？ 卓揆先批地方後讚盧秀燕

中聯致癌油事件延燒，據了解，行政院長卓榮泰在本月九日的院會中，不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮「為什麼要搶快？」不過，卓揆昨與台中市長盧秀燕同台時，改口肯定盧迅速勒令中聯油脂停工並下架問題油品。但盧秀燕對此並不埋單，她喊話中央迅速查明原因、向國人道歉。

新聞眼／聞油色變 搞政治的 正是民進黨政府

中聯致癌油事件延燒半月，從食安爭議、專業問題，逐漸演變成政治問題。孰令致之？從一場行政院會，行政院長卓榮泰、政院高層對地方政府的「嗆聲」，民眾終於發現，將問題油品議題泛政治化的，正是民進黨政府自己。

食安空窗20天 消基會籲建強制通報機制

中聯油脂致癌油事件持續延燒，消基會表示，最大問題不只是「超標」本身，而是「知道問題，卻沒有立即通報」的廿天食安空窗期，呼籲政府建立「第三方檢驗強制通報機制」，建構從源頭到餐桌的食品安全防線。

地方搶快公布 卓揆喊困擾 中市：查是我們在查

致癌油事件延燒，本月九日行政院會討論問題油品相關議題，行政院長卓榮泰不滿台中市處理問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮，「為什麼要公告？為什麼要搶快？」行政院秘書長張惇涵也在會中表示，「各地方首長兩天前要求全部下架，今天來院會要求上架，我聽不懂這是什麼道理。」他還說，希望地方「不是來搞政治」。

「誰把他們寵到無法無天」鄭麗文：選票教訓民進黨

致癌油紛擾延燒，國民黨主席鄭麗文昨痛批，民進黨政府從剛開始「蓋牌」拖延、拿不出辦法，直到最近拒絕認錯道歉，顯現出執政的傲慢，不把人民當一回事，「誰把他們寵到無法無天」？她說，民進黨就只怕選票，年底唯有用選票教訓民進黨。

林靜儀「雞排不健康」 挨批偷換概念

毒油事件讓民眾恐慌，衛福部次長林靜儀昨指出，高溫烹調如炸雞排即會產生「苯駢芘」，雞排不是鼓勵大家吃的食物。國民黨立委李彥秀說，台灣人每餐幾乎都離不開油品，這才是衛福部最需要關心的，吃雞排健不健康跟政府放任毒油來炸雞排是兩回事，衛福部不應偷換概念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。