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【重磅快評】毒油風暴照妖鏡 行政院才是做賊喊抓賊

聯合報／ 主筆室
行政院長卓榮泰14日下午赴立法院進行中聯油脂立院專案報告並備詢。卓榮泰報告前，國民黨團在發言台前佈置抗議布條。實習記者蘇悅／攝影
行政院長卓榮泰14日下午赴立法院進行中聯油脂立院專案報告並備詢。卓榮泰報告前，國民黨團在發言台前佈置抗議布條。實習記者蘇悅／攝影

食安風暴，儼然成了一場官場現形記。政府先蓋牌、再卸責，最後反過來指控地方政府「搞政治」。民進黨常稱「政治是一場高明的騙術」，如果連食安也成為騙術，騙完神明再騙人民，終究會讓社會看破手腳。

政院會上周討論問題油品相關議題，當天原本是中央、地方共商解決機制的會議，反而上演行政院長卓榮泰與政院高層嗆聲藍營執政縣市的戲碼。卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮：「為什麼要公告？為什麼要搶快？」行政院秘書長張惇涵也說，希望地方不是來「搞政治」。

對行政院而言，地方公布的資訊太多、太快，彷彿比毒油外流還嚴重。問題在於，真正搞政治的到底是地方，還是行政院？回顧整起毒油事件，最令各界難以接受的，並非政府需要時間調查，而是政府明明早已掌握資訊，卻不願在第一時間公開，甚至訂出「毒油含量低於20％仍可上架」的離譜標準。

相較於地方政府主動下架、追查流向並公布資訊，中央始終慢半拍；各縣市只能自求多福，也讓民眾每天都拿健康安全當賭注。台灣社會過去無法接受政治人物貪汙，如今更痛恨，無良政客和奸商「不只謀財，還可能害命」。

食安不分顏色，毒油可能流入任何藍綠執政的縣市，人民都是最大的受害者。過去防疫期間，民進黨疫調到哪就公布到哪，難道遇到食安就轉彎？毒油查到哪、公布到哪，才能讓民眾安心，卓揆卻反過來質疑地方，「為什麼要搶快」，反倒讓人懷疑其居心叵測，把毒油和疑問全都吞入肚裡，這就是賴政府標榜的「公開透明」嗎？

食安危機真正的考驗，不只是政府查緝黑心業者的能力，更是政府面對錯誤時，有沒有承擔責任的勇氣；地方一步步逼著中央公布真相，行政院反過來指控「不要搞政治」，這種邏輯倒置，無疑是「做賊喊抓賊」。

行政院「不道歉、不扛責、不面對、不認輸」，卓榮泰宛如「四不院長」；毒油風暴宛如一面照妖鏡，對比2014年餿水油風暴，馬政府當時閣揆道歉、部長下台負責，賴政府如今卻忙著切割、忙著澄清、忙著卸責，始終不願究責自己。卓榮泰一句「要我怎麼道歉」，就像在食安風暴更火上澆油，暴露主政者面對民怨時的傲慢心態。

白雪公主吃了後母的「毒蘋果」，從此一睡不醒；老百姓吞了無數的毒油，政府卻是裝睡的人叫不醒。賴總統宣布沒有台獨問題，人民卻可能面臨另類的「台毒元年」。

致癌沙拉油 行政院 政院 食安

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