中聯油脂案政院下周提修法 張惇涵：中央地方需同心協力而非口水戰

中聯毒油案延燒，行政院秘書長張惇涵15日強調，自5月到6月，無論中央或地方政府，都被廠商隱匿通報，指責中央蓋牌並不合理；他預告，行政院下周將提食安法修法，中央與地方都有責任確保食品安全，此時需要同心協力，而不是口水戰。

張惇涵指出，就法律面來看，食安法規範中央的食安主管機關是衛福部，地方則為直轄市與縣市政府；食安法也規範，地方政府有第一線查察責任，且案件發生以來，中央未曾迴避責任。

張惇涵說，6月30日衛福部接獲通報，7月1日食藥署與台中市府到中聯查核，並要求停止販售、製造，隨即也要求中聯的第一層廠商福懋、福壽、泰山3家廠商在7月3日中午前下架4月4日的問題油品。

他表示，這批4月4日油品最早是由南僑公司在5月13日發現超標，並在6月11日通報中聯；6月15日中聯曾找福懋、福壽、泰山進行品管會議，6月30日才通報主管機關。從5月13日到6月30日皆是是廠商隱匿通報，最後在中央與地方查察之下，中聯公司還虛報生產油品。

張惇涵還原，中央沒有蓋牌，7月9日行政院會，台中市副市長黃國榮也說，中央地方都沒有人蓋牌。7月1日食藥署是與台中市府一起查察，如果中央蓋牌，同一時間去查察的地方是不是蓋牌；而南僑公司也是由台北市府裁罰300萬元，但5、6月中央到地方都被業者隱匿，中央從沒講過哪個地方政府蓋牌，指責中央蓋牌是不合理且非事實的說法，必須嚴正澄清。

張惇涵說，目前共5批中聯油脂驗出超標，因此9日行政院會決定預防性下架中聯4月到6月油品與相關產品，但也有2位副市長在院會中提到業者上架問題，但問題油品已經不會再上架，其他預防性下架的產品目前正在逐批逐項查驗中，確認無虞才考慮是否恢復上架。

張惇涵預告，行政院下周會依程序提出食安法修法，需要中央地方共同合作，包括如何做好源頭原料管理、最上游廠商逐批查驗合格才能出貨、第一層廠商須每季檢驗，以及檢驗實驗室發現異常應主動通報責任義務等。

他呼籲，雖然這次延遲通報的廠商分布台中、彰化、北市，但相關油品與產品影響的是全台灣，中央與地方都有責任守護消費者權益，確保食品安全，「此時需要同心協力，而不是口水戰」。

媒體詢問，7月9日行政院會有地方副市長詢問何時能將產品上架，引發衛福部長石崇良「訝異」，但行政院長卓榮泰在13日會議就提出上架3原則，時間是否太快。

張惇涵說，上周行政院會時剛好出現第2批問題油品，經專業判斷，須擴大預防性下架範圍，而預防性下架產品要重新上架，須經嚴格檢驗，但問題油品和產品不會上架。行政院發言人李慧芝補充，衛福部13日統計出所有預防性下架的321項產品後，卓榮泰指示一周內要完成檢驗，後續才討論重新上架的3原則。