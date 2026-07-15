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林靜儀「不鼓勵吃炸雞排」 藍委批傲慢：連賴總統都要掉淚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
衛福部次長林靜儀。記者屈彥辰／攝影
衛福部次長林靜儀。記者屈彥辰／攝影

因毒油事件，立法院財政委員會今日進行食安專報，衛福部次長林靜儀指高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，建議少吃高溫、高油食物，不鼓勵大家吃炸雞排。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，把權力傲慢赤裸地秀在國人眼前，人民要的是真相；國民黨立委李彥秀說，賴清德總統曾想請習近平吃雞排，少了這一味，連賴總統都要掉眼淚。

立院財委會今日進行食安專報，國民黨立委賴士葆問食用到毒油能否抽血檢測殘留物，林靜儀回應無法靠抽血驗出，並指高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，建議少吃高溫、高油食物，賴反問：「你告訴民眾不要吃炸雞排？」林回：「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物。」

針對林靜儀說法，林沛祥說，這不是危機處理，這叫現代版的因噎廢食。因為怕民眾恐慌，所以資訊少公布一點；因為怕事情愈查愈大，所以乾脆不要查得太徹底；因為炸雞排油用的多，所以要大家不要吃雞排。照這個邏輯，以後就不會有食安問題，因為沒有公布，就沒有問題；沒有調查，就沒有責任；這就是民進黨的食安政策SOP。

林沛祥說，難怪網路上在嘲諷，「只要蓋牌不查，就不會壞了皇城內的和氣。」他要提醒政府，皇城裡可以歌舞昇平，老百姓的餐桌卻不能當成實驗室；官員可以粉飾太平，人民卻不能把健康拿來賭運氣。

林沛祥表示，令人傻眼的是，還拿這種理由來粉飾太平，這真的是把權力的傲慢，赤裸裸地秀在全國國人眼前。真正負責任的政府，是發現問題就攤在陽光下、立即處理；不是把溫度計打破，就以為沒有發燒；更不是把警報器拆掉，就以為天下太平。人民要的不是搪塞，而是真相；不是蓋牌文化，而是透明政治。

李彥秀說，雞排是台灣庶民美食文化的代表，一年平均要吃掉4.4億片雞排，更是賴清德總統的最愛，還曾表示想請習近平吃雞排，油炸更是台灣人最常見的烹飪方式，炸春捲、炸排骨、炸蚵嗲、炸薯條、鹽酥雞，少了這一味，恐怕連賴總統都要掉眼淚。

李彥秀說，衛福部的職責是確保民眾安全的食安環境，確保油品的安全，而不是對民眾的飲食習慣指指點點，「關鍵是問題油品苯駢芘超標4倍」，台灣人每餐都離不開油品，這才是衛福部最需要關心的，吃雞排健不健康跟政府放任毒油來炸雞排是兩回事，衛福部不應偷換概念。也難怪綠營私下抱怨「生雞蛋無，放雞屎一大堆」。

致癌沙拉油 雞排 食安 林靜儀 賴清德

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