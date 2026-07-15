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中聯油案追查進度曝光 張惇涵：中央沒有蓋牌、不要陷入口水戰

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中聯油品風波持續延燒，行政院秘書長張惇涵15日表示，從5月13日發現油品異常，到6月30日主管機關接獲通報，期間近一個半月是業者隱匿資訊，中央與地方均遭蒙蔽，並無所謂「蓋牌」情事。他強調，政府目前重點是加速查驗、保障食安，而非陷入口水爭議。

張惇涵指出，《食品安全衛生管理法》第2條明定，食品安全主管機關中央為衛福部，地方則由直轄市、縣市政府負責；第41條也規範地方政府具有第一線查廠責任。他強調，中聯油脂事件發生後，中央從未迴避責任，相關查核及處置均依法進行。

他說明，衛福部於6月30日接獲通報後，7月1日即由食藥署會同台中市政府前往中聯查核，要求業者停止製造販售，並要求第一層廠商福懋、福壽及泰山於7月3日前完成問題油品下架。

張惇涵指出，根據目前掌握資料，最早於5月13日由南僑發現油品檢驗超標，6月10、11日陸續向上游通報至中聯；中聯雖於6月15日曾邀集相關廠商召開品管會議，但直到6月30日才向地方及中央主管機關通報。他表示，期間業者甚至有虛報油品情形，中央與地方均是受到業者隱匿影響。

針對外界質疑中央「蓋牌」，張惇涵強調，7月1日食藥署是與台中市政府共同執法，「若中央蓋牌，同時間執法的地方政府是否也蓋牌」？他表示，中央從未指責任何地方政府，當前應共同合作守護食品安全，而非相互指責。

至於油品下架及後續上架問題，張惇涵表示，目前已有5批中聯油品檢驗超標，因此行政院決定針對中聯4月至6月生產油品及相關產品全面預防性下架。其中，已確認有問題的5批產品不會重新上架，其餘預防性下架產品則須經逐批、逐項檢驗，並完成上下游稽核確認無虞後，才會評估恢復販售。

張惇涵表示，行政院已要求相關單位於一周內完成所有檢驗作業，並將提出《食品安全衛生管理法》修法方向，從制度面強化食品安全管理。他強調，無論涉案業者位於何縣市，相關產品影響範圍遍及全台，中央與地方均有共同責任，現階段最重要的是恢復供應鏈秩序、追究責任並保障消費者權益。

張惇涵最後呼籲，各界應以食安為優先，「現在需要的是同心協力，而不是口水戰」，共同建立更完善的食品安全防線。

致癌沙拉油 張惇涵 中央

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