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毒油案蘇陣營提了侯友宜 李競辦：蘇巧慧毒油答不出就拿侯墊背？

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川競選辦公室發言人陳欣怡強調，面對外界質疑蘇巧慧身為立委卻在毒油案中神隱，蘇陣營無力回應，卻用影射抹黑侯友宜的方式轉移焦點。圖／李四川競辦提供
李四川競選辦公室發言人陳欣怡強調，面對外界質疑蘇巧慧身為立委卻在毒油案中神隱，蘇陣營無力回應，卻用影射抹黑侯友宜的方式轉移焦點。圖／李四川競辦提供

毒油案風暴未歇，蘇巧慧競總文宣群召集人林楚茵今日發文指，福壽董事長洪堯昆曾捐贈政治獻金給新北市長侯友宜李四川競選辦公室發言人陳欣怡強調，林楚茵主導蘇巧慧陣營文宣，面對外界質疑蘇巧慧身為立委卻在毒油案中神隱，標準前後不一爭議，蘇陣營無力回應，卻用影射抹黑侯友宜的方式轉移焦點。

陳欣怡質疑，蘇巧慧平時消費侯友宜的高人氣蹭聲量，如今毒油案燒到自己答不出來，就急著把侯友宜推出來墊背，這種「假尊侯、真甩鍋」的做法，未免太難看。

陳欣怡指出，蘇家父女對侯友宜的態度八年來從未改變。八年前，蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌參選新北市長時，多次公開批評侯友宜「不會做事」；八年後的今天，蘇巧慧陣營文宣負責人林楚茵依然拿侯友宜當箭靶抹黑攻擊，證明蘇家一貫的雙面手法，需要高人氣就靠攏，消費完就翻臉抹黑，「為了選舉尊侯，為了甩鍋就割侯」，蘇巧慧的兩面人設，父女兩代一脈相承。

陳欣怡表示，蘇巧慧口口聲聲說要打「正向選戰」，但身為文宣召集人的林楚茵，卻頻頻拿綠營網軍側翼的抹黑手段攻擊李四川，證明蘇巧慧陣營與網軍側翼早已結為一體，如今對於蘇巧慧在毒油案的神隱與雙標，蘇巧慧陣營無力回答，轉頭帶著同一套劇本抹黑侯友宜，再次證明蘇巧慧說一套做一套，蘇口中的正向選戰，卻是縱容文宣負責人整天帶頭潑髒水，不禁讓人質疑「巧慧，難道用網軍側翼抹黑就是妳說的正向選戰嗎？」

致癌沙拉油 蘇巧慧 侯友宜 李四川

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