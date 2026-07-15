毒油案蘇陣營提了侯友宜 李競辦：蘇巧慧毒油答不出就拿侯墊背？

毒油案風暴未歇，蘇巧慧競總文宣群召集人林楚茵今日發文指，福壽董事長洪堯昆曾捐贈政治獻金給新北市長侯友宜，李四川競選辦公室發言人陳欣怡強調，林楚茵主導蘇巧慧陣營文宣，面對外界質疑蘇巧慧身為立委卻在毒油案中神隱，標準前後不一爭議，蘇陣營無力回應，卻用影射抹黑侯友宜的方式轉移焦點。

陳欣怡質疑，蘇巧慧平時消費侯友宜的高人氣蹭聲量，如今毒油案燒到自己答不出來，就急著把侯友宜推出來墊背，這種「假尊侯、真甩鍋」的做法，未免太難看。

陳欣怡指出，蘇家父女對侯友宜的態度八年來從未改變。八年前，蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌參選新北市長時，多次公開批評侯友宜「不會做事」；八年後的今天，蘇巧慧陣營文宣負責人林楚茵依然拿侯友宜當箭靶抹黑攻擊，證明蘇家一貫的雙面手法，需要高人氣就靠攏，消費完就翻臉抹黑，「為了選舉尊侯，為了甩鍋就割侯」，蘇巧慧的兩面人設，父女兩代一脈相承。

陳欣怡表示，蘇巧慧口口聲聲說要打「正向選戰」，但身為文宣召集人的林楚茵，卻頻頻拿綠營網軍側翼的抹黑手段攻擊李四川，證明蘇巧慧陣營與網軍側翼早已結為一體，如今對於蘇巧慧在毒油案的神隱與雙標，蘇巧慧陣營無力回答，轉頭帶著同一套劇本抹黑侯友宜，再次證明蘇巧慧說一套做一套，蘇口中的正向選戰，卻是縱容文宣負責人整天帶頭潑髒水，不禁讓人質疑「巧慧，難道用網軍側翼抹黑就是妳說的正向選戰嗎？」