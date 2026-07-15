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處理毒油態度從蓋牌到傲慢 鄭麗文批民進黨痛點：唯有用選票教訓

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
從毒油事件看到民進黨執政心中無人民、態度傲慢。鄭麗文火力全開，痛批民進黨什麼都不怕，就只怕選票，她喊話人民覺醒，年底用選票教訓這個民進黨。記者戴永華／攝影
從毒油事件看到民進黨執政心中無人民、態度傲慢。鄭麗文火力全開，痛批民進黨什麼都不怕，就只怕選票，她喊話人民覺醒，年底用選票教訓這個民進黨。記者戴永華／攝影

國民黨行動中常會今天移師宜蘭，針對近來的致癌毒油紛擾，黨主席鄭麗文火力全開，痛批民進黨政府從剛開始「蓋牌」拖延、拿不出辦法，直到最近拒絕認錯道歉，顯現出執政的傲慢，不把人民當一回事；她提高分貝問「誰把他們寵到無法無天」？民進黨就只怕選票，年底唯有用選票教訓民進黨。

國民黨宜蘭縣黨部前主委林明昌因去年罷免立委連署案，遭一審判刑1年半，鄭為林明昌抱屈，民進黨動用司法打擊，致全台很多黨工無端為事遭司法追殺，國民黨一定力挺到底；她隨後話鋒一轉指出，全台毒油問題爆發到現在多久了？政府至今還拿不出辦法。

她說，這是每個人每天都要吃下肚的東西，吃的卻是致癌毒油，結果政府沒有去想馬上妥善處理，一開始就拖延蓋牌，甚至惡毒想要甩鍋栽贓。

吳宗憲立委是公共衛生博士生，鄭麗文說，吳昨天在行政院總質詢展現公衛專業，也展現了良心，與守護人民心中最柔軟的那一塊，特別點出民進黨政府處理毒油、致癌油事件過程的種種破綻；國民黨立院黨團堅持要求道歉，但他們不當一回事，沒有愧疚，沒有責任感。

鄭麗文強調，政府對於弱勢族群、奶娃、小朋友，托嬰托幼機構，長照機構，有去查嗎？政府有把百姓的生命安全放在心上嗎？12年前發生頂新油案時，當時的行政院長和部會首長是怎麼處理的？行政院部會首長道歉下台，這是民主責任政治最基本的。

鄭麗文數度高喊，這個民進黨內閣要不要下台？卓榮泰要不要下台？台下群眾跟著高喊「下台」。

「選票就是力量、人民就是底氣」。她說，民進黨不把食安問題當成一回事，是誰把民進黨寵到這樣無法無天？民進黨什麼都不怕，只怕選票而已！她喊話人民應該覺醒，為了我們的健康、為了我們的下一代、為了我們的安全，年底站出來用選票教訓民進黨。

致癌沙拉油 鄭麗文 民進黨

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