國民黨團批卓揆食安專報未道歉 呼籲全面公開、追蹤、究責

行政院長卓榮泰昨到立法院針對毒油案件進行專案報告，國民黨團今上午舉行記者會，批評卓榮泰整篇書面報告中沒有道歉，只有傲慢無禮、沒有擔當地推卸責任。國民黨團提出三點具體要求，包括全面公開、全面追蹤以及全面究責。

黨團書記長林沛祥表示，民進黨政府最厲害的食安政策不是「食安五環」，而是「不知道就沒有事、不公開就沒有危機、不調查就不用負責」。他指出，今年1月檢調已介入調查涉嫌以廉價橄欖粕油混充高價橄欖油販售案件，相關商品也陸續下架，但政府始終未向社會完整說明，直到媒體揭露，民眾才知道吃下肚的可能是假油。假橄欖油與此次毒油案雖屬不同案件，卻共同反映政府未將食安擺在第一位，若非檢調、媒體及地方政府追查，消費者恐持續蒙在鼓裡。

副書記長黃建賓表示，人民最大的恐慌來自於「不知道」，政府早已掌握警訊卻選擇淡化處理。今年1月假油事件後，衛福部是否曾針對國內油脂加工業展開專案稽查、檢驗苯駢芘等致癌物及風險監測，若當時積極擴大查驗，是否能避免7月毒油事件發生。他並引用2014年黑心油事件時，民進黨人士主張「預防性下架」、「行政院長下台」等說法，如今執政後標準不一。

立委陳菁徽批評，卓榮泰昨天的報告「沒有對不起、沒有抱歉」，只有要求外界不要誤會，並稱將「擴大加嚴」，但政府最後訂出「問題油20%以上下架、20%以下保留」的標準，至今仍無法清楚說明依據。從6月30日事件爆發以來，行政院決策多次轉彎，食藥署先稱不公布下游名單，隔天又改口公布，資訊混亂，也未能完整公布問題油流向。

陳菁徽指出，2014年民進黨曾要求三天內公布黑心油流向，如今毒油案已逾兩周，政府仍無法交代五千多噸問題油去向；食藥署官網資訊更新停留在7月9日，且僅公布部分油槽資料，資訊揭露不完整。

立委洪孟楷表示，截至目前共發現5批、約5700多噸問題油，全由業者自主檢驗通報，政府投入大量預算及資源建置食品雲、食安雲及推動「食安五環」，卻未能主動發現問題。目前問題油回收率仍不到一成，要求行政院公開20%下架標準的決策者及專家會議紀錄，「誰拍板，誰負責」。

立委黃健豪則說，政府至今仍未說明苯駢芘污染原因，也未交代是否已全面檢驗其他油脂業者及原料，反觀地方政府持續公布問題油流向，中央官網資訊卻未同步更新。在真相未釐清前，不應討論問題油重新上架，並要求行政院與相關官員道歉負責。