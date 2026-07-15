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不滿台中市府搶快公布 廖偉翔批卓榮泰：完全是傲慢、瀆職

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

中聯致癌油事件延燒，行政院長卓榮泰遭傳出不滿台中市府搶先公布問題油品流向，行政院發言人李慧芝稍早表示，無須政治操作，應該共同合作解決當前問題。國民黨立委廖偉翔表示，卓榮泰講「搶快」完全就是一種傲慢、一種瀆職，官僚心態作祟，無視國人的生命安全跟食品安全。

廖偉翔說，台中市政府第一時間公布流向，是在搶救人民的健康、搶救人民的食安。地方政府盡心盡力為人民健康把關，難道還要看中央的臉色嗎？卓榮泰講「搶快」完全就是一種傲慢、一種瀆職，官僚心態作祟，無視國人的生命安全跟食品安全。

廖偉翔質問卓榮泰，如果地方政府因為等中央、礙於不公布，讓更多的民眾、更多的孩子在不知情的情況下把毒油吃下肚，這個責任到底要由誰來承擔？食安問題攸關國人的健康，至於毒油的流向，地方政府查到哪裡就該公布到哪裡，這才是對於人民負責的態度。所以如果中央政府沒有刻意蓋牌，為什麼要等到地方政府公布名單之後，才開始被動跟進？中央政府有權力掌握全國的報關資料，更應該要主動、及時公開毒油的流向，不是自己動作慢半拍，還反過來指責做事積極、效率高的地方政府。

廖偉翔批卓，捍衛食安只有「搶快」，請卓榮泰收回政治口水，應該要好好的肯定地方基層人員的辛勞，不要把守護食安的積極作為用政治口水來惡意扭曲。

致癌沙拉油 台中 卓榮泰

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