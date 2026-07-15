賴總統與中聯董事合影挨批 王定宇：藍委收政治獻金難道是共犯？

中聯油脂致癌油食安問題延燒，藍營指賴清德總統與福壽實業董事長、中聯油脂現任董事洪堯昆同台合照，質疑雙方關係匪淺。民進黨立委王定宇批評「太荒謬」，參加寵物展拍張照就要被拿出來說嘴，那收他們政治獻金難道可以說是共犯嗎？

王定宇說，因蘇巧慧與誰同框就要負起政治責任，難道國民黨民代沒有參加嗎？國民黨新北市長參選人李四川有沒有去嗎？參加公開活動同框，就要負起中聯毒油政治責任的話，該負責任的人那可多了。中聯毒油是中聯製造有毒的油，供貨到南僑後，南僑依法有責任要自主檢驗，檢驗的結果也依法要通報地方主管機關，也就是縣市衛生局。

王定宇指出，南僑檢驗出有問題卻沒有通報地方衛生局，而是聯絡上下游廠商，延遲了一個多月沒有通報，直到6月30日蓋不住，才分別向台中市與台北市衛生局一一通報。因此毒油事件中央跟地方都有責任，要亡羊補牢解決問題，核心的問題就在於中聯製造毒油、南僑發現之後延遲通報。

王定宇說，沒想到國民黨立委為了幫業者卸責，把這個事情變成政治鬥爭事件，無限上綱地要檢討中央的責任，難道只因為主管機關是台北、台中，藍委就想要把責任推卸給中央嗎？參加寵物展拍張照就要被拿出來說嘴，那收藍委政治獻金的難道可以說是共犯嗎？用政治鬥爭的方式來幫業者卸責、掩蓋地方主管機關的事實，對食安毫無助益。