致癌油案政院稱「沒人要蓋牌」 蔣萬安轟：不只蓋牌、更是包庇無能

致癌油事件延燒，本月9日行政院會討論問題油品相關議題，當天六都代表都與會參與，行政院秘書長張惇涵當天喊話不要搞政治，建議幾位首長，回去轉告你們的市長，沒有人要蓋牌。對此，蔣萬安今重砲回應，不只是蓋牌，更是包庇、更是無能。

據了解，當天六都代表與會，台北市由副市長張溫德出席，行政院原本應是共商解決機制的會議，反而上演行政院長卓榮泰與政院高層嗆藍營執政縣市的戲碼。

當天卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮「為什麼要公告？為什麼要搶快？」卓揆還表示，「中央地方是合作，不是競爭。」

張惇涵喊話不要搞政治，點名蔣市府，盧市府，並指「建議幾位首長，回去轉告你們的市長，沒有人要蓋牌，請不要講中央在蓋牌的事情，包括蔣市長、盧市長都在說這樣的話」；行政院不能夠接受這樣的講法。

對此，北市發言人李政軒今天轉述，蔣萬安聽到行政院相關說法後，感到不可思議，並表示蓋牌就是蓋牌，認為廠商也是受害者並拒絕公布下游名單，這就是蓋牌；中央甚至訂出「毒油含量低於20%仍可繼續販售」的標準，這就是包庇；而毒油問題到底如何產生、總共有多少批、多少噸流入市面，中央至今都還沒釐清，這就是無能。

李政軒轉述，中央政府不只是蓋牌，更是包庇、更是無能，受害的是全國民眾，也讓台北市民的權益與安全飽受威脅。而中央政府至今拒不道歉，總統有問「避」答、避不見面；院長在行政院會與立法院都在「大小聲」，根本就是官箴淪喪，愧對人民。