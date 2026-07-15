卓揆不滿台中搶快公布毒油流向？政院還原當日地方代表發言

中聯毒油事件延燒，行政院長卓榮泰不滿台中市府搶先公布問題油品流向，直接在行政院會質疑「為何搶快」；行政院秘書長張惇涵也要求地方「不要搞政治」。行政院還原當日地方代表發言，指卓、張是表達中央、地方應合作面對食安、核對訊息，既然地方代表也認為中央沒蓋牌，就無須政治操作，合作解決問題。

本報報導，行政院會上周討論問題油品相關議題，卻上演行政院長、政院高層嗆藍營執政縣市的戲碼。據了解，由於不滿台中市政府率先公布問題油品流向，卓榮泰當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要公告？為什麼要搶快？」

另據了解，行政院秘書長張惇涵還在會中表示，「各地方首長兩天前要求全部下架，今天來院會要求上架，我聽不懂這是什麼道理」，希望地方不是來「搞政治」。

對此，行政院發言人李慧芝表示，還原上周四行政院院會，台中市副市長黃國榮首先表達，認為中央沒有蓋牌；而桃園市副市長王明鉅也表達，業者反映下架的商品何時能上架等意見。

李慧芝指出，據此，卓榮泰跟張惇涵的回應皆是強調，面對食安議題，中央地方必須合作，訊息也應該密切串聯核對，才能讓民眾能夠有正確訊息可依循，且既然地方代表也認為中央沒有蓋牌，就無須政治操作，應該共同合作解決當前問題。