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急修食安法補24小時內通報 林靜儀：朝這個方向修法

聯合報／ 記者陳柄亦屈彥辰／台北即時報導
立法院財政委員會今天進行政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果，邀請審計部審計長陳瑞敏（左起）、衛福部次長林靜儀及教育部次長張廖萬堅、食藥署副署長蔡淑貞等人進行報告並備詢。記者杜建重／攝影
立法院財政委員會今天進行政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果，邀請審計部審計長陳瑞敏（左起）、衛福部次長林靜儀及教育部次長張廖萬堅、食藥署副署長蔡淑貞等人進行報告並備詢。記者杜建重／攝影

行政院長卓榮泰昨天稱，一周內將修正「食安法」。國民黨立委李彥秀質詢問，修正此法後，如果未來再次發生食安風暴，廠商是否能在24小時內通報？衛福部次長林靜儀回應，這次修法就是朝這個方向，未來也將跟地方政府合作。

立法院財政委員會今天邀請主管機關針對「政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果」專題報告並備詢。

李彥秀指出，食品雲花數10億元，但在第一時間無法去追溯，照理說食品雲應該可以查到下游發票、進出貨單等，但此次食藥署動用許多稽查人員去追。林靜儀回應，有問題的油事實上都有追溯，食品雲包括很多，其中追溯追踪裡面有要求，業者要進入系統申報，他的原料來源跟產品的流向。

另外，國民黨立委顏寬恒質詢問，超商的雞胸肉和便當等都中鏢，即使政府啟動退款機制，但民眾還要找發票、看載具，現代都使用雲端載具，政府應該研議大數據溯源機制，現在有民眾做出工具，能精確查出自己購買過哪些致癌油產品，日後也可以透過此憑證向廠商求償，衛福部會不會與財政部電子發票共同建設食安查詢平台。審計長陳瑞敏回應，會依照委員的建議進行專案調查，會協助衛福部和食藥署把數位溯源系統建構好。

隨後，民進黨立委王世堅質詢問，7月8日為止官網公布總共有1300公噸，結果颱風假後就暴增到5756公噸，多了4000多公噸，這些是不是都進入到民眾肚子裡，以及未來能不能針對發生重大食品危害事件時，主管機關能查扣廠商的財產，之後再補償受害的消費者。林靜儀回應，有些都是預防性下架。對於設置專法的部分，之後會再做研議，目前檢調也已經介入。

林靜儀 食安 衛福部 致癌沙拉油

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