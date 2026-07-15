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食安通報踢皮球 審計長提「全面性聯合審計」盼找出問題

聯合報／ 記者屈彥辰陳柄亦／台北即時報導
審計長陳瑞敏。聯合報系資料照
審計長陳瑞敏。聯合報系資料照

針對毒油事件，立法院財政委員會今日進行食安專報。審計長陳瑞敏面對民進黨立委賴惠員質詢時，承諾會針對全國各縣市食品安全衛生做專案審計。賴也批，在野黨從中聯油品事件發生後，不斷攻擊中央，蓄意擾亂政府施政，「不是笨就是可惡」。

立院財委會今進行「政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果」專題報告。賴惠員表示，在野黨從中聯油品事件發生後，不斷攻擊中央，認為應負起食安問題全責，在中央、地方政府分權上，地方才是食安第一線處理機構。在野黨忽視地方政府重要性，往中央推責任，在野黨沒有學好憲法，蓄意擾亂政府施政，「不是笨就是可惡」。

賴惠員還說，食安法第2條、第5條規定，中央主管機關是衛福部，地方主管機關為地方政府，地方在食安問題裡有一定角色。衛福部次長林靜儀回應，據「食安法」第41條，相關稽查是由地方政府（負責），民國111年到今年都有專案補助地方政府稽查，但不同地方政府頻次不同，有些查較多次。

賴惠員也說，審計部僅指出部分食品業者沒落實主動通報食安事件，食藥署僅回覆要加強宣導並督導地方衛生局，是否除此外別無他法？陳瑞敏表示，審計部提出問題後，看食藥署或衛福部怎麼做，如果還是有影響，審計部將會公布執行不力處，強化地方或中央檢查部分。

賴惠員追問，食藥署在地方政府督導上出什麼問題？是業者未落實通報、品管驗證不足還是邊境查驗人力不足，以致讓地方政府對業者沒有通報是睜一隻眼閉一隻眼？陳瑞敏說，審計部看到問題後會提醒相關單位，如果中央與地方系統上有問題，審計部會全面性做聯合審計，盼幫衛福部跟食藥署找出問題。

賴惠員又問，是否針對全國各縣市食品安全衛生做專案審計？陳瑞敏回應，「有，我們照委員意思來做」。

民進黨立委吳秉叡問，衛福部對地方政府是否有督導權責？林靜儀說，一開始依照食安法，查驗、通報在地方，後來跟食藥署這邊說，如果都等地方整理完一輪再上來給衛福部，對民眾的資訊會有延遲的問題，後來要求這些廠商直接跟食藥署對，不論是下架的進度或是廠商查到的資料，全部直接要進到食藥署，食藥署這邊同時、同步跟地方政府得到同樣的資訊，甚至更早就拿到資訊。

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