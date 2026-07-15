卓榮泰被爆不滿率先公布毒油流向開嗆中市 洪孟楷：態度傲慢

毒油風暴擴大，據了解，行政院長卓榮泰在9日行政院會中，不滿台中市率先公布問題油品流向。國民黨立委洪孟楷今在立法院財政委員會質詢時，對卓揆心態表示質疑，直批態度傲慢；衛福部次長林靜儀回應洪，表示她沒有參加行政院會，不清楚實際的對話。

為因應毒油影響擴大，9日行政院會討論問題油品相關議題，據了解，當天六都代表都與會參與，原本應是共商解決機制的會議，卻爆出卓榮泰與政院高層嗆藍營執政縣市。卓揆不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要公告？為什麼要搶快？」卓揆表示，「中央地方是合作，不是競爭。」

立院財委會今進行「政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果」專題報告。洪孟楷說，9日行政院會中，卓榮泰不滿台中為什麼要先公布毒油的流向，還說為什麼要搶快，卓揆的意思是什麼，是要地方政府不要公布？林靜儀表示，她沒有參加行政院會，不清楚實際的對話。

洪孟楷表示，地方政府如同林靜儀所說要公告，地方政府有藍有綠，今天只是說執政縣市是藍的較多，但中央、地方本來就應該合作，如果地方政府站在民眾的角度，認為說民眾有知的權利而公告，結果卓榮泰居然在行政院會裡嗆台中市政府「為什麼要搶快」，這是什麼心態？當天衛福部長石崇良還扭曲桃園市、台中市兩位副市長的發言，他覺得匪夷所思。

林靜儀表示，依照食安法，地方政府去查核，發現有問題要跟衛福部通報，其實在事件發生也就是6月30日接獲通知後，7月1日食藥署其實除了要求下架之外，事實上一直都是跟地方政府合作，也希望地方政府統計下架的狀況，跟相關業者做相關後續的處理，但是這過程裡面會遇到產品散在各縣市，不同的地方衛生局給的資訊、時間都有落差，這狀況導致衛福部在給國人的資訊部分，會有延遲的狀況。

林靜儀說，後來要求包含中聯、泰山、福懋、福壽等業者，除了地方衛生局稽查或地方衛生局去查核的過程，業者也要讓所有資訊也同步到食藥署，可以即時第一線掌握。食藥署同仁是尊重地方縣市政府，每天都讓地方政府把資訊報上來，這部分導致一些時間延遲，後來是要求，在業者讓地方政府得到資訊的同時，報到食藥署來，讓食藥署可以第一時間掌握。

洪孟楷聽完林靜儀說明，表示他更確定，第一，地方政府並沒有搶快；第二，如果中央有什麼掌握不明確或不了解的狀況，其實是業者沒有及時通報地方政府跟中央。不管怎麼樣，9日行政院會中，卓榮泰都還可以講出這個話，今天是媒體獨家報導出來，不然他也不了解，他沒參加行政院會，這事情是6月30日爆發，但到7月9日，一個多星期過去，卓榮泰還有這樣的態度，「我說實在話，我覺得很傲慢」。