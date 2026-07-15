快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰不滿台中搶快公布毒油流向 黃國昌嗆：還要戀棧權位多久？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

中聯毒油事件持續延燒，傳出行政院長卓榮泰不滿台中市政府率先公布問題油品流向，直接在行政院會上演政院高層與藍營執政縣市對嗆戲碼。民眾黨主席黃國昌今天表示，面對食安風暴處理得荒腔走板，竟然反過頭要求地方政府不應搶快，「卓榮泰真的可以下台了」。

本報報導，行政院會上周討論問題油品相關議題，原本應該是共商解決機制的會議，結果上演行政院長、政院高層嗆藍營執政縣市的戲碼。據了解，由於不滿台中市政府率先公布問題油品流向，卓榮泰當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要公告？為什麼要搶快？」

黃國昌在臉書發文表示，根據媒體報導還原行政院會情形，對於台中市政府率先公布中聯致癌油的流向，卓榮泰感到不滿質疑為何要搶快，自己看完真的難以置信，這是從行政院長說出口的話，卓榮泰真的可以下台了。

黃國昌指出，2014年我國爆發油品事件，民進黨要求馬政府3天內公布3.3萬噸越南劣質油流向，「地方政府用最快的速度，保障民眾知的權利，請問有什麼問題？不然難道還要跟行政院一樣，事發兩個星期過後，才說要再一個星期才能完成檢驗？」

黃國昌說，面對食安風暴，卓榮泰不但處理得荒腔走板，還反過來要求地方政府不應該搶快，天底下有這種道理？就問卓榮泰還要戀棧權位多久？

卓榮泰 黃國昌 台中 致癌沙拉油 中聯油脂

延伸閱讀

致癌油延燒 陳清崧點名卓榮泰：根本是「毒油門神」

北市：中央卸責 急於增訂地方職責

卓揆改口稱讚 盧秀燕不領情：中央蓋牌、內閣有人做不好就該下台

【重磅快評】卓榮泰的傲慢 才是最大的食安危機

相關新聞

獨／還原9日行政院會...不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

致癌油事件延燒，本月9日行政院會討論問題油品相關議題，據了解，當天六都代表都與會參與，原本應是共商解決機制的會議，反而上演行政院長卓榮泰與政院高層嗆藍營執政縣市的戲碼。卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮「為什麼要公告？為什麼要搶快？」卓揆還表示，「中央地方是合作，不是競爭。」

獨／不滿地方問毒油何時重上架 張惇涵：不要搞政治

致癌油風波愈演愈烈，本月9日行政院會討論問題油品相關議題。會後衛福部長石崇良點名二藍營縣市，稱「台中或桃園」副市長關切「下架產品何時重新上架」，引發議論。據了解，行政院秘書長張惇涵還在會中表示，「各地方首長兩天前要求全部下架，今天來院會要求上架，我聽不懂這是什麼道理。」張惇涵也說，希望地方不是來「搞政治」。

卓榮泰不滿台中搶先公布毒油流向 白委嗆：傲慢甩鍋內閣何時下台

中聯毒油事件持續延燒，傳出行政院長卓榮泰不滿台中市政府率先公布問題油品流向，直接在行政院會上演政院高層與藍營執政縣市對嗆戲碼。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，卓內閣根本不是AI行動內閣，而是傲慢甩鍋內閣，「請問卓榮泰院長，你何時要下台？」

卓榮泰不滿台中搶快公布毒油流向 黃國昌嗆：還要戀棧權位多久？

中聯毒油事件持續延燒，傳出行政院長卓榮泰不滿台中市政府率先公布問題油品流向，直接在行政院會上演政院高層與藍營執政縣市對嗆戲碼。民眾黨主席黃國昌今天表示，面對食安風暴處理得荒腔走板，竟然反過頭要求地方政府不應搶快，「卓榮泰真的可以下台了」。

稱卓揆食案專報態度誠懇 范雲：廠商通報權責是以地方為主

行政院長卓榮泰昨赴立院進行「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」專案報告並備詢，說地方也該第一線進到工廠查核。民進黨立院黨團書記長范雲表示，目前的食安法，不管廠商通報等權責其實是以地方為主，未來希望在修法上能讓中央與地方有明確的分工與加強合作。

卓揆改口稱讚 盧秀燕不領情：中央蓋牌、內閣有人做不好就該下台

中聯毒油事件持續延燒，行政院長卓榮泰昨稱地方政府是稽查裁罰主管機關，今改口讚台中市長盧秀燕處置迅速，並指中央地方聯手護食安。盧秀燕受訪時說，中央應採更謙卑態度向國人道歉，並建議中央「壯士斷腕，現在內閣有人做不好，就應該讓他下台」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。