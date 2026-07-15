卓榮泰不滿台中搶快公布毒油流向 黃國昌嗆：還要戀棧權位多久？

中聯毒油事件持續延燒，傳出行政院長卓榮泰不滿台中市政府率先公布問題油品流向，直接在行政院會上演政院高層與藍營執政縣市對嗆戲碼。民眾黨主席黃國昌今天表示，面對食安風暴處理得荒腔走板，竟然反過頭要求地方政府不應搶快，「卓榮泰真的可以下台了」。

本報報導，行政院會上周討論問題油品相關議題，原本應該是共商解決機制的會議，結果上演行政院長、政院高層嗆藍營執政縣市的戲碼。據了解，由於不滿台中市政府率先公布問題油品流向，卓榮泰當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要公告？為什麼要搶快？」

黃國昌在臉書發文表示，根據媒體報導還原行政院會情形，對於台中市政府率先公布中聯致癌油的流向，卓榮泰感到不滿質疑為何要搶快，自己看完真的難以置信，這是從行政院長說出口的話，卓榮泰真的可以下台了。

黃國昌指出，2014年我國爆發油品事件，民進黨要求馬政府3天內公布3.3萬噸越南劣質油流向，「地方政府用最快的速度，保障民眾知的權利，請問有什麼問題？不然難道還要跟行政院一樣，事發兩個星期過後，才說要再一個星期才能完成檢驗？」

黃國昌說，面對食安風暴，卓榮泰不但處理得荒腔走板，還反過來要求地方政府不應該搶快，天底下有這種道理？就問卓榮泰還要戀棧權位多久？