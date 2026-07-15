稱卓揆食案專報態度誠懇 范雲：廠商通報權責是以地方為主

行政院長卓榮泰昨赴立院進行「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」專案報告並備詢，說地方也該第一線進到工廠查核。民進黨立院黨團書記長范雲表示，目前的食安法，不管廠商通報等權責其實是以地方為主，未來希望在修法上能讓中央與地方有明確的分工與加強合作。

范雲今表示，昨天卓榮泰院長的食安專案報告，她全程在場，大家都有看到院長的態度非常誠懇，也針對現狀跟未來的做法告訴大家，目前行政院的努力，除了目前的努力方向，大家關心的是未來的食安修法，就現狀而言，較重要的是所有被下架的商品都必須要「足批足項」檢驗，而不是抽檢，確定百分之百合格之後才能上架。

范雲還說，此外也非常關心法務部，針對隱匿的廠商絕對是要嚴查嚴辦；目前的食安法不管廠商通報等權責其實是以地方為主，未來希望在修法上能讓中央與地方有明確的分工與加強合作，希望朝野共同努力，食安修法百分百確保民眾的健康，這是目前的關切重點。

至於食安五環部分，范雲表示，過去食安法也是跨黨派一次次越修越嚴格，標準在立法院跨黨派努力下持續提高，但從這次的事件看到，現行食安法仍有不足，目前的第三方機制並未明確規範，若食安檢測出問題必須強制通報，而看到相關廠商在第一時間查驗出食品違規卻選擇隱匿，因此未來的修法重點除了食安五環外，能強化第三方的查驗通報義務非常重要。

范雲強調，除了解決這波問題外，上下架要確保民眾安全外，食安沒有顏色，每個人都是消費者，呼籲朝野黨團一起努力，讓食安法更能保障所有人的安全。