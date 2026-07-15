卓揆改口稱讚 盧秀燕不領情：中央蓋牌、內閣有人做不好就該下台

中聯毒油事件持續延燒，行政院長卓榮泰昨稱地方政府是稽查裁罰主管機關，今改口讚台中市長盧秀燕處置迅速，並指中央地方聯手護食安。盧秀燕受訪時說，中央應採更謙卑態度向國人道歉，並建議中央「壯士斷腕，現在內閣有人做不好，就應該讓他下台」。

中聯毒油事件持續延燒，卓榮泰昨稱地方政府是稽查裁罰主管機關，「有無進到工廠查核，未來是行政跟司法調查的一項重要依據」。卓揆今在亞洲台商聯合總會聯席會開幕致詞時，肯定盧秀燕在接獲通報後，迅速與衛福部聯手勒令中聯油脂停工下架，並指唯有中央地方團結一致釐清，為國人食安提供最強力保障。

盧秀燕在會後受訪時說，剛開始，中央決策有點失信，食安事件爆發後蓋牌將近一周，才揭露流向。第二是又規定20%致癌油可以吃，造成全國的譁然，後來才決定不可以，那所有有致癌的油都要下架。也因此她建議，行政院也許可以更謙卑一點、更積極一點。不管怎麼樣，展現維護食安的決心非常的重要。

盧秀燕指出，她有幾項建議，第一，希望中央迅速的查明、盡速致癌油怎麼發生，的；第二中央應該要採取更謙卑的態度，她建議向國人道歉，因為道歉是改革的勇氣；第三，做不好的首長，讓他下台。 這是民主政治裡面應該負責的一個責任政治。如果做得好的人也繼續做，做不好的人也在那邊和稀泥、繼續做，說「我還要改革、我還要工作」，這樣的話，國人就看不到維護食安的決心。

盧秀燕指出，她今天大膽的建議，中央可以更謙卑，向國人表示在這個事情上做得不夠周延。第二個，壯士斷腕。現在的政務官裡面有做得不好，應該讓他下台，讓能夠做得好的人上台。這樣的話，我們的食安才能夠做得到、做得好。