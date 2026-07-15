獨／不滿地方問毒油何時重上架 張惇涵：不要搞政治

致癌油風波愈演愈烈，本月9日行政院會討論問題油品相關議題。會後衛福部長石崇良點名二藍營縣市，稱「台中或桃園」副市長關切「下架產品何時重新上架」，引發議論。據了解，行政院秘書長張惇涵還在會中表示，「各地方首長兩天前要求全部下架，今天來院會要求上架，我聽不懂這是什麼道理。」張惇涵也說，希望地方不是來「搞政治」。

9日行政院會後，石崇良於行政院會後記者會表示，「台中或桃園」副市長關切「下架產品何時重新下架」，遭藍營批評「帶風向」、扭曲專業建議。

知情地方官員表示，當天相關縣市代表的發言，是在討論食品業者自主管理責任、及中央地方檢驗量能，以及恢復上架機制的專業問題。但政院方面顯然聽不進去，認為地方政府是來「搞政治」。

知情人士還原現場表示，在地方反應相關問題後，食藥署代表回覆，預防性下架的何時能夠上架，那就是看它的檢驗報告。後續如何上架，會按照它能夠提出的外部、第三方的標準檢驗報告出來，合於規定，那才能夠經過地方政府衛生局核准之後再上架。

然而，這時張惇涵表示，各地方首長兩天前要求全部下架，今天來院會要求上架，「我聽不懂這是什麼道理。」所以這些問題都應該要回到科學的標準，那審慎的節點，中央地方的結合做法，也希望食安這個事情，每個人都很重視科學，然後讓民眾知的權利完整地掌握，「不是來搞政治。」

知情人士指出，張惇涵話鋒一轉說，「建議幾位首長，回去轉告你們的市長，沒有人要蓋牌，請不要講中央在蓋牌的事情，包括蔣市長、盧市長都在說這樣的話」；行政院不能夠接受這樣的講法。