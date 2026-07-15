聽新聞
0:00 / 0:00
做不好就道歉！盧秀燕喊話：12年油品案前行政院長致歉、部長下台
中聯毒油事件持續延燒，台中市長盧秀燕今在受訪時喊話中央，執政者做得不夠好，應該道歉，道歉是勇氣、反省，代表著決心。她記得在12年前，當時發生食品油問題，行政院長道歉、讓當時的衛福部長下台。
亞洲台商聯合總會第三次理監事聯席會開幕典禮今天上午9時在台中林酒店登場，包括卓榮泰、盧秀燕等人都出席。
中聯毒油事件持續延燒，盧秀燕在會後受訪時說，道歉是展現要做得更好的決心，也表示謙卑的態度，也表示受到國人付託。那之所以能夠執政，就是因為國人的付託，那也因此如果做得不夠好，應該道歉，這是理所當然，國內外皆然。
盧秀燕認為，道歉是一個勇氣，道歉是一個反省，代表著決心。她記得在12年前，一樣發生食品油的問題，12 年前，當時的行政院長就是道歉，就是主動道歉，然後也正式辦案，讓當時的衛福部長下台。
盧秀燕強調，民主政治是受到人民的付託執政，應該更謙卑、更反省，更有勇氣來致歉，更有勇氣來展現要做好施政的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。