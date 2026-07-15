做不好就道歉！盧秀燕喊話：12年油品案前行政院長致歉、部長下台

中聯毒油事件持續延燒，台中市長盧秀燕今在受訪時喊話中央，執政者做得不夠好，應該道歉，道歉是勇氣、反省，代表著決心。她記得在12年前，當時發生食品油問題，行政院長道歉、讓當時的衛福部長下台。

亞洲台商聯合總會第三次理監事聯席會開幕典禮今天上午9時在台中林酒店登場，包括卓榮泰、盧秀燕等人都出席。

中聯毒油事件持續延燒，盧秀燕在會後受訪時說，道歉是展現要做得更好的決心，也表示謙卑的態度，也表示受到國人付託。那之所以能夠執政，就是因為國人的付託，那也因此如果做得不夠好，應該道歉，這是理所當然，國內外皆然。

盧秀燕認為，道歉是一個勇氣，道歉是一個反省，代表著決心。她記得在12年前，一樣發生食品油的問題，12 年前，當時的行政院長就是道歉，就是主動道歉，然後也正式辦案，讓當時的衛福部長下台。

盧秀燕強調，民主政治是受到人民的付託執政，應該更謙卑、更反省，更有勇氣來致歉，更有勇氣來展現要做好施政的決心。