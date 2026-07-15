卓榮泰承諾修正食安法 林靜儀：針對自主通報修正

行政院長卓榮泰承諾一周內提出食安法修法，衛福部次長林靜儀表示，食安法精進，相關檢驗由第三方公正單位檢驗，針對自主通報的相關程序、時間，全部修正。

立法院財政委員會今天進行政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果專題報告，國民黨立委林德福表示，政府投入合計296億元建構食安五環，業者知情不報，食安檢測機制就完全癱瘓。林靜儀表示，從民國111年、112年、113年、114年等，都有專案補助，要求地方政府對油品相關產品查驗，不同地方政府在專案裡有不同品次對這些油品業者查驗。

林靜儀說，過去要業者自主通報，接下來食安法精進，對於自主通報這部分抱持質疑，希望相關檢驗由第三方公正單位檢驗，大型工廠的的檢驗品次應該要增加。市場占率非常大的大型業者，產品油品品次相對多，後續食安法精進，會對檢驗品次，還有自主通報相關程序、時間，全部修正。

林德福指出，主計總處統計115年食安五環預算編列47.2億元，明年度食安五環預算是否再成長。主計長陳淑姿表示，還沒有統計，散在各部會，各部門要編列多少，還在統計，116年預算籌列正在進行。

對於審計部是否針對食安追溯系統過度依賴業者誠實申報的盲區，啟動專案查核。審計長陳瑞敏說，會照立委的意思，啟動專案調查，會從嚴。

有關全台1800所學校營養午餐使用過問題油，教育部次長張廖萬堅表示，1800所是當時擴大追查，那時是寬鬆認定，事後經過篩選是260校，退款部分涉及到責任跟契約的部分，會進一步了解處理。

張廖萬堅說，接獲食藥署通報後，第一時間透過食材登錄系統追溯，了解用到的學校，第一次清查時，在篩選的時候是擴大，只要有可能用，譬如說只要有用沙拉油，那就把它弄出來之後，開始來過濾，再針對有用油品再製的食品項目去篩，努力篩選有影響的學校。

林德福建議衛福部建立毒油受害登記平台，由政府出面求償跟訴訟。林靜儀表示，已經啟動跟行政院消保處合作，跟國內兩個信賴度很高的消保團體討論，接下來會有食安基金支援相關訴訟，業者開罰1.6億元會進到食安基金，也跟檢調合作，處理上游廠商法律責任以及求償部分。

至於1.6億元是否設立受害者健康追蹤跟補償的專屬基金，林靜儀說，這跟過去相關案子不太一樣，這是油品本身品質的問題。