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獨／還原9日行政院會…不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

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獨／還原9日行政院會...不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

致癌油事件延燒，本月9日行政院會討論問題油品相關議題，據了解，當天六都代表都與會參與，原本應是共商解決機制的會議，反而上演行政院長卓榮泰與政院高層嗆藍營執政縣市的戲碼。卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮「為什麼要公告？為什麼要搶快？」卓揆還表示，「中央地方是合作，不是競爭。」

這次致癌油事件，食藥署認定中聯與泰山、福壽、福懋等第一層業者都未在第一時間通報。衛福部9日在行政院會報告「中聯油脂大豆沙拉油事件，政府處置與精進作為」。致癌油引發民眾恐慌，當天六都代表都與會，一方面要聽主管機關報告，同時也希望與中央討論解決之道。

參與會議的地方官員還原現場表示，卓榮泰在會議一開始就重申政府立場，強調政院的原則是，有查到公布、有問題的就下架，該處罰就處罰，同時也要跟國人要報告清楚。

知情人士說，與會的黃國榮報告時指出，對於這件事情，有4家廠商，3家都在台中，「所以我們責無旁貸」、這是台中市政府也是市長的態度，跟處理颱風一樣，一定要料敵從寬，處置從嚴。黃國榮還說，所謂的從嚴，就是說台中要求全面要下架。

知情人士說，此時卓榮泰表示，7月3日衛福部來報告相關內容，正在討論的過程當中，忽然媒體看到台中市政府發布了224家廠商，那時候我們在討論說不能下架，能不能公告？結果在討論的過程當中，台中市政府就包含了224家廠商，但跟衛福部手上的資料是不一樣的，造成我們一些困擾，到底是誰對誰的錯？台中市政府的資料到底哪裡來我們也不知道。

黃國榮則回應，中央政府不會有地方政府的資料，「因為查是我們在走，所以地方政府的公告」，地方政府每天去稽查，就會發現多的，清查就會發現多的出來，所以這個一點這一點其實也要參考，譬如像covid-19時，時任衛福部長陳時中每天出來開記者會去說明，每天的情況都會不一樣，可是民眾會安心啊，民眾會想知道。

然而，此時卓榮泰說，「中央地方是合作，不是競爭。不要競爭，這種時間的競爭沒有意義，不然為什麼中央講一套地方講一套，數字不完整。」黃國榮說，這不是競爭，我們台中市查出來，就是公告出來。

卓揆聽聞後依舊不滿表示，不是這樣的，資料大家彙齊，國人看到最正確的資料，那我們可以隨著時間，在同一天，如果出現兩個數字，你叫國人怎麼適應？卓榮泰強調，「不要搶快。」

由於藍營執政縣市不斷質疑中央對致癌油流向「蓋牌」，卓榮泰也在這場會議中表示，「台中市公布200多家，再來說中央政府蓋牌什麼意思？」卓揆強調，「沒有中央任何機關在蓋牌，跟你們市長說一下好嗎？」

眼見行政院會氣氛略顯火爆、尷尬，此時台北市副市長張溫德說，不論是資料的交叉互相比對，清查的效率，或者是我們剛剛提到的原料的溯源、自主管理，甚至到抽驗或稽查，我想地方政府一定會跟中央緊密合作，為國人食安把關。

卓揆則說，希望有全國統一的通報平台。另外，希望有全國一致的、能夠恢復上架的一致作業程序，這個就是全國一致要做，而不是哪一個地方講到中央，可能趕快來全國一致來做。

這場會議六都都由副市長出席，本報向相關縣市求證，相關人士都表示，9日的行政院會上，確實有針對台中公告問題油流向的討論；不過，一位地方官員強調，目前最重要是解決問題，希望中央與地方能「合作」，讓民眾早日心安。

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