影／毒油風波讓國人恐慌 盧秀燕：中央應有人下台負責

台中市長盧秀燕今天出席在林酒店舉行的亞洲台灣商會聯合總會第33屆第3次理監事聯席會議開幕典禮，她在會後受訪時被問到近期的毒油風暴時表示，做不好的首長應該下台，這是民主政治應該負起的責任政治。做的好的人繼續做，做不好的人也在和稀泥，國人就看不到護維食安的決心。

盧秀燕指出，這次的食品油的事件很不幸，不過她也希望中央展現維護食安的決心。事件一開始，她看到中央的決策有些失序，一開始沒有公開下流廠商流向，蓋牌將近一周才公布，然後又規定20%的標準值以下可以吃，造成全國譁然，後來才決定有無達到數值都要下架，他認為行政院應該更謙卑一點，展現維護食安的決心非常重要。

盧秀燕也提出建議，呼籲中央應盡速查明原因，當初的問題油怎麼出現的，另外也應該向國人道歉，因為道歉是改革的勇氣。做不好的首長應該壯士斷腕，下台負責。盧秀燕強調，12年前也曾發生食品油的問題，當時的行政院長道歉，讓衛福部長下台負責，民主政治應該更謙卑、反省，展現做好執政的決心。