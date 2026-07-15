影／毒油案卓榮泰表態「虛心受教」 點名讚盧秀燕：聯手護食安

中聯毒油事件持續延燒，行政院長卓榮泰今在台中對於毒油事件表態「虛心接受指教」，點名肯定台中市長盧秀燕在接獲通報後，迅速與衛福部聯手勒令中聯油脂停工下架。卓痛批中聯「刻意延遲通報、隱瞞事實」，並指唯有中央地方團結一致，才能快速釐清事實，為國人食安提供最強力保障。

亞洲台商聯合總會第三次理監事聯席會開幕典禮今天上午9時在台中林酒店登場，包括卓榮泰、台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等人都出席。

卓榮泰在致詞時說，首先容許他先感謝江啟臣，昨天在立法院的議程的主持一個專案的報告，讓行政院有時間、有機會，充分地向國人說明，這次在處理沙拉油事件當中所做的作為，也特別感謝所有委員對行政院的所有的指教，我們虛心接受，迅速地行動，盡快地把這個事情能夠釐清真相，向國人再做一致的、充分的報告跟說明。

卓榮泰指出，再謝謝盧秀燕在6月30日獲通報之後，7月1日衛福部就跟台中市政府一起首日有具體行動，馬上要求中聯油脂停工，並要求問題油品下架。台中市政府跟中央政府都面對一個在社會責任上有重大缺失，而且刻意延遲通報、隱瞞事實的一個民間廠商，唯有中央地方團結合力，一起把這個事件清楚地釐清，國人才能在食安問題上得到更多的保障。

卓榮泰強調，中央政府必定會充分地合作，一起來面對，也希望盡快能夠把這個事情做一個迅速的清楚，讓我們市面上所有的食品還是跟過去一樣，是照顧國人食品安全重要的依據。