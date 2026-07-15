冷眼集／政治責任 卓揆不道歉 全民情何以堪

中聯大豆油含致癌物超標風暴，引發全民恐慌，行政院長卓榮泰昨赴立法院專案報告僅表達「深刻遺憾、檢討反省」未向全民道歉，被藍委追問還態度強硬反問「今天是專案報告，還是專案道歉？」叫已把致癌油吃下肚的全民、受傷慘重的下游業者，聽了情何以堪？

這起致癌油食安風暴已歷經了近半個月，中標商品、業者數量不斷增加。衛福部七月一日要求中聯停止製造販售後，二日僅啟動第一層商品下架回收，引發全民怒火後，才緊急轉彎公布第二層、第三層商品也下架。卓內閣決策反覆、危機應變慢半拍，國人已看在眼裡。

衛福部長石崇良日前在立法院不小心吐實，揭露了決策者，原來是卓揆七月三日指示「再考慮一下」，才僅下架第一層商品。卓榮泰面對在野黨攻擊「蓋牌」，解釋指「是在思考要更擴大、加嚴」，令人不解第一級致癌物流入市面，竟然還需要再想一下？不知是執政鬆懈，還是另有其他隱情。

台北市長蔣萬安呼籲召開國安會議、台中市長盧秀燕要求不得急上架等，執政黨輿論戰也悄悄開打。政院先是影射地方政府想要上架，接著卓榮泰昨指地方政府有無查核毒油，是未來行政及司法調查重要依據，此舉恐遭質疑有意向地方宣戰並轉移責任、甚至卸責之嫌。

政院向立院負責，這是民主政治最基本的道理。卓榮泰昨天面對在野黨要求道歉稱已表達「深刻遺憾、檢討反省」、「這裡不是道歉專案報告」等；對照民進黨在野時期監督頂新油事件，高喊食安零容忍並要閣揆下台的畫面，不只標準不一，也讓吃下問題油的民眾不禁要問，「道歉有這麼難嗎？」

民進黨在野時，面對馬政府歷次食安事件，每一次都高舉政治責任大旗，要求閣揆下台、總統負責。當年民進黨批評的標準，認為政治責任不必等待司法責任確立，如今不只反應慢半拍，更是換了位子就換腦袋，連標準也跟著改變。當年要求別人道歉，如今一句道歉都難說出口；當年高喊政治責任，如今卻把行政責任放一旁，這不是雙標，什麼才是雙標？

食安危機真正侵蝕的，不只是餐桌上的安全，更是人民對政府治理能力的信任。制度可以修補，法律可以加嚴，但如果政府面對危機時，第一時間想到的是如何降低政治傷害，而不是如何降低人民風險，再多修法也難以填補「信賴危機」。當下一場危機來臨時，人民恐將懷疑，政府第一時間想到的，究竟是保護人民，還是保護自己人？

卓榮泰面對的將不只是一次食安風暴，而是一場政府能否重新證明「人民優先」的考驗。