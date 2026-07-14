【重磅快評】卓榮泰的傲慢 才是最大的食安危機

致癌油品持續延燒，在野黨立委要求公開道歉，行政院長卓榮泰卻傲慢表示，「今天是專案報告，不是專案道歉。」關鍵並不是卓榮泰的「報告」或「道歉」，這場食安風暴同時也在檢視政府的處理態度，到底有沒有把人民放在第一順位？

食安事件令人恐懼，不只是吃進了多少問題油，而在於沒有人知道還會不會再吃到更多問題油？面對疑似含有致癌物苯駢芘的大豆沙拉油，政府第一時間考慮的，竟然不是預防性全面下架，而是不斷討論、研議、等待更多證據，連衛福部長石崇良都證實，曾向卓揆報告下架事宜，卓指示「應再考慮」。

全民炸鍋的是，食安有什麼好「再考慮」？套一句家喻戶曉的廣告：「先研究不傷身體，再講究效果」，只要有食品安全疑慮，就應該無條件預防性下架，先保護人民，再保障業者，這本來就是食安管理最基本的風險原則。政府如果連這個優先順序都搞反，把「依法行政」掛在嘴邊，把「比例原則」當成拖延決策的理由，最後承擔風險的就是毫無選擇的消費者。

卓揆如今承諾1周內提出食安法修法，也提出五項強化、五項增訂，聽起來有模有樣，但人民更想知道的是，如果制度真的足夠完善，為何政府的「食安五環」、「食品雲」相繼失靈，最近13年內爆發大統長基、強冠、中聯等3起重大毒油案，連行政院食安辦公室都坦言「三級品管制度」有漏洞，卓揆這次亡羊補牢如何取信人民？

立法院今天安排食安報告，國民黨立委謝龍介詢問是否為致癌油品向台灣人道歉，卓榮泰卻反問，他難道沒有說深感遺憾，要深刻檢討與反省嗎？面對謝龍介追問「全國人民在等一個道歉」，卓榮泰拉高音量怒嗆，「你是要我怎麼道歉，今天是專案報告，還是專案道歉？」

從卓榮泰的回應看來，人民期待的一句道歉，似乎比食安修法還困難。國民黨批評，專案報告「沒真相、沒道歉、沒下台」，卓榮泰已成「三沒院長」，在野黨更要求沒查明真相前不應重新上架。

諷刺的是，民進黨在野時，面對馬政府歷次食安事件，每一次都高舉政治責任大旗，要求閣揆下台、總統負責。2014年頂新油品風暴延燒，時任衛福部長、食藥署長相繼去職，當年民進黨批評的標準，認為政治責任不必等待司法責任確立，從來不是「有沒有違法」，而是「人民已經失去信任」。

如今換了角色就換腦袋，標準也跟著改變。當年要求別人道歉，如今自己卻說「不是專案道歉」；當年高喊政治責任，如今卻把行政責任放一旁，這不是雙重標準，什麼才是雙重標準？

食安危機真正侵蝕的，不只是餐桌上的安全，更是人民對政府治理能力的信任。制度可以修補，法律可以加嚴，但如果政府面對危機時，第一時間想到的是如何降低政治傷害，而不是如何降低人民風險，再多修法也難以填補信任裂痕。人民將懷疑，當下一場危機來臨時，政府第一時間想到的，究竟是保護人民，還是保護自己人？

卓榮泰面對的並不只是一次食安風暴，而是一場政府能否重新證明「人民優先」的考驗。