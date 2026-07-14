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喊卓揆先為毒油道歉再專案報告 莊瑞雄：藍營作為匪夷所思

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委劉建國。記者劉懿萱／攝影
民進黨立委劉建國。記者劉懿萱／攝影

中聯油脂大豆沙拉油爭議延燒，立法院會今下午邀請行政院長卓榮泰專案報告，國民黨要求專案報告前，應先向國人道歉，否則不該讓卓揆上台。民進黨團幹事長莊瑞雄說，國人更希望將事實攤在陽光下，藍營突然跳出來不讓閣揆上台報告匪夷所思。

莊瑞雄指出，卓榮泰今天赴院會專案報告是朝野協商結論，且國人更希望將事實攤在陽光下，行政部門報告讓整個資訊更透明，看制度是否要修改得更完整，或過程是否有行政疏失，接受國會監督，認為國民黨突然跳出來不讓閣揆上台報告匪夷所思。

莊瑞雄說，食安法規定是否過時，既然已經發現制度問題如何再補漏洞？上次英國狂牛病使英國民眾對政府信任崩盤，最後英國成立食品安全局，台灣要不要仿效？且涉及消費者求償權益、自主檢測問題，制度應檢討，讓消費者吃得更安心。

至於台北市長蔣萬安針對問題油，呼籲賴清德總統應即刻召開國安會議，重拾民眾對食安的信心。莊瑞雄說，食安本來就是國安的問題，但國安問題不一定要開國安會議，重點是食安的源頭資訊要公開，監督是否有行政責任，大家可以討論。

另外，食藥署擬重新上架預防性下架的油品，遭質疑將責任都甩鍋給廠商。民進黨立委劉建國說，今天要把關檢驗主政機關還是在政府，因此沒有甩鍋給食品工廠問題，只是檢驗量能、時間是不是趕得來，行政機關要更積極因應。

劉建國表示，當時下架一層、二層，甚至擴大預防性下架油品量體非常大，行政單位必須濃縮時間做出最嚴謹檢驗，得到安全無虞保障，才有辦法再讓這些產品重新上架，恢復消費者信心，因此速度加緊，檢驗也必須更加嚴謹，才是行政機關應有作為。

民進黨團幹事長莊瑞雄。記者劉懿萱／攝影
民進黨團幹事長莊瑞雄。記者劉懿萱／攝影

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